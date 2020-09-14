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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон встретился с президентом США Дональдом Трампом. Спортсмен опубликовал в Twitter короткое видео, на котором пожимает руку главе страны.

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Источник: AP 2020

В ролике Трамп желает удачи Ковингтону в его предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В конце видео звезда промоушена жмет руку американскому лидеру и подносит ее к своему лицу. Это озадачило пользователей. Некоторые в шутку предположили, что Ковингтон попытался поцеловать руку Трампа, но в последний момент не решился.

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«Я тоже так подумал. Как будто думал поцеловать, а на полпути решил, что это будет выглядеть неприлично. Ха-ха», — написал @Bishraveiro.

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20 сентября Ковингтону предстоит провести поединок против бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли.

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