Фергюсон обратился к главе UFC из-за срыва боя с Порье

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36-летний Фергюсон призвал главу UFC удовлетворить финансовые требования Порье. «Давайте дадим фанатам то, чего они хотят. Заплатите человеку!» — написал он.

Ранее Уайт заявил, что Порье не будет драться на UFC 254 из-за разногласий по сумме гонорара. Организация подбирает нового соперника для Фергюсона.

UFC 254 намечен на 25 октября. Возглавит турнир поединок за титул чемпиона организации в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

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