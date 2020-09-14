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14:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон обратился к главе UFC из-за срыва боя с Порье

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту из-за срыва его поединка с соотечественником Дастином Порье. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

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36-летний Фергюсон призвал главу UFC удовлетворить финансовые требования Порье. «Давайте дадим фанатам то, чего они хотят. Заплатите человеку!» — написал он.

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Ранее Уайт заявил, что Порье не будет драться на UFC 254 из-за разногласий по сумме гонорара. Организация подбирает нового соперника для Фергюсона.

UFC 254 намечен на 25 октября. Возглавит турнир поединок за титул чемпиона организации в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

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Гэтжи добился права драться с Нурмагомедовым благодаря победе над Фергюсоном в мае. Последний потерпел первое поражение за восемь лет. Первоначально соперником Фергюсона должен был быть именно Нурмагомедов. Однако россиянин снялся с турнира на фоне пандемии коронавируса.

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