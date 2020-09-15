Обвинения в изнасиловании, драки в барах и эксгибиционизм. Все скандалы с участием Конора Макгрегора
Что дальше, Конор? Бой с Кокляевым?!
Что дальше, Конор? Бой с Кокляевым?!
12 сентября Конора Макгрегора арестовали на Корсике по подозрению в сексуальных домогательствах. По сообщениям агентства AFP Sport, ирландец вел себя крайне вызывающим образом: прилюдно оголялся, приставал к незнакомцам и совершал некие действия, которые, вроде бы, можно было расценить как попытку сексуального насилия.
Похоже, на этот раз ирландец очень легко отделается — из полицейского участка бойца уже выпустили, а официальных обвинений ему предъявлено не было. Однако определенный урон своей репутации Конор все же нанес. Например, 180-километровый благотворительный марафон по Средиземному морю, в который Макгрегор планировал отправиться вместе с княгиней Монако, пройдет без участия звезды ММА.
А что еще печальнее — Конор не в первый раз встревает в подобные неприятности. К сожалению для своих фанатов,
В ноябре 2017 года Макгрегор едва не нажил проблем с ирландской мафией, когда в одном из пригородных баров Дублина ударил одного очень непростого мужчину. Инцидент не был зафиксирован полицией, потому все его подробности так и остались на уровне баек и слухов, однако считается, что дело было так…
Макгрегор повздорил с молодым человеком, и их конфликт быстро перерос в драку. Одному из посетителей заведения захотелось разнять дебоширов, но при попытке сделать это мужчина по имени Грэм Уилан сам попал под горячую руку бойца UFC. Все бы ничего, но этот самый Уилан имел отношение к могущественному в Ирландии криминальному клану Кинаханов, и авторитету, само собой, не хотелось спускать ситуацию с Макгрегором на тормозах. Говорят, Конор своим поведением настолько сильно разозлил преступную группировку, и ее лидеры даже пообещали 900 тысяч долларов любому, кто принесет им голову Печально известного. Однако спустя
6 апреля 2018 года Конор Макгрегор прибыл в Бруклин с целой «бандой» своих товарищей, чтобы выплеснуть гнев на Хабиба Нурмагомедова, сильно обидевшего друга ирландца Артема Лобова.
Нурмагомедов и Лобов находились в Бруклине, поскольку там у них были назначены бои на UFC 223, а стычка случилась в неделю турнира. Хабиб в резкой форме высказал Артему претензии за то, что тот в интервью Александру Лютикову и Вадиму Тихомирову приклеил на него определение «ссыкун». Закончился инцидент звонкой пощечиной.
До Ирландии эта новость долетела тоже довольно быстро, и уже через сутки в
Осколками битого стекла Конор нанес повреждения нескольким пассажирам автобуса, но Хабиба среди них не было. Спустя недолгий промежуток времени Макгрегора задержала полиция, а чуть позже он предстал перед судом. Тогда ирландцу удалось избежать серьезного наказания: его приговорили к пяти дням исправительных работ, а также обязали пройти курсы по управлению гневом. В конечном счете история с автобусом помогла UFC докрутить и без того мощное противостояние Хабиба и Конора до ранга самого кассового боя за все время существования промоушена.
В течение 2019-го Конор ни разу не вышел в октагон, но в новостных заголовках его фамилия появлялась регулярно.
Весной того года издание TheNewYorkTimes опубликовало статью, в которой говорилось, что ирландская полиция расследует дело об изнасиловании молодой женщины, и обвиняла пострадавшая Конора Макгрегора.
Якобы, в декабре 2018 года боец снял пентхаус в отеле на окраине Дублина, где все и случилось. Полиция изучила заявление девушки и провела проверку: были просмотрены записи с камер видеонаблюдения отеля, а Макгрегора вызвали в участок для допроса и прочих процедур, необходимых расследованию. В итоге Конора отпустили, так и не предъявив ему официальных обвинений — очевидно, доказать вину атлета полицейским не удалось. Любопытно, что незадолго до тех новостей о полицейском расследовании Макгрегор в очередной раз заявил об уходе из спорта — этим история сильно напоминает свежую, ведь Конор и сейчас, вроде как, на пенсии.
В марте того же 2019-го Макгрегор был задержан и заключен под стражу полицией Майами
Макгрегору это не понравилось, он выхватил девайс, расшиб его об асфальт и забрал обломки с собой. Та выходка стоила самому обеспеченному бойцу UFC 12,5 тысяч евро в виде залога за возможность покинуть камеру временного заключения.
Спустя месяц после истории с обвинениями в изнасиловании Макгрегор попал в новые неприятные приключения. 26-летняя жительница Ливерпуля Терри Мюррей выступила с заявлением, в котором назвала Конора отцом своей маленькой дочери.
Девушка утверждала, что близость с известным спортсменом случилась в 2017 году, а в 2018-м на свет появилась малышка Клода. Сторона Конора сразу же отвергла все обвинения в адрес бойца, а сам он согласился сделать
В итоге история затихла довольно быстро — практически сразу, как только Терри достаточно раскрутила свой инстаграм. Однако тест на отцовство Макгрегор
Лето 2019-го. Конор отдыхал в ирландском пабе, попутно продвигая свой виски. Атлет выпивал и веселился вместе с посетителями, общался с ними и угощал своим напитком. В
Клиент паба сидел вполоборота относительно Макгрегора и спокойно пил пиво из бокала, когда боец UFC, стоявший рядом, вдруг резко пробил старику с левой в голову. Удар получился не особенно сильным, и пострадавший отделался легким ушибом. Гораздо сильнее этот инцидент ударил по Макгрегору, которого еще долго хейтили на родине.
Осенью 2019 года Конора снова обвинили в преступлении сексуального характера. По сообщениям информагентства UssurMedia, в полицию обратилась 20-летняя девушка, которая утверждала, будто Макгрегор изнасиловал ее на парковке одного из ирландских баров.
Представители Конора все эти обвинения назвали ложью, добавив, что слишком многие сегодня пытаются всячески очернить известного бойца и
И, согласитесь, все это делает Конора даже чуть ближе к некоторым бойцам из России.
Иван Ковалев