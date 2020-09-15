«Оторвали ухо на пару сантиметров». Истории бойца UFC Алексея Олейника

Источник: РИА "Новости"

Недавно он перенес две операции за десять дней, а в интервью РИА Новости рассказал о следующих вызовах, трудностях пандемии и пугающих тенденциях современного мира.

— Алексей, хочу сразу спросить про самочувствие после недавних операций. Последствия все еще видны на вашей руке.

— Да все отлично, спасибо! Только работаю терминатором сейчас (улыбается, показывая фиксатор). Две операции под общим наркозом. Самостоятельно уже зажить не могло, потому что был порван бицепс, и я с ним готовился к своему последнему бою три месяца. Естественно, он мешал тренироваться и не зажил. Занимался я интенсивно, превозмогая боль, не дал ему прирасти. Сейчас уже сделали настоящую сложную операцию: просверливали кость, протягивали через эту дырочку сухожилия, завязывали их. Надеюсь, теперь все будет нормально и я смогу делать свои приемы в полную силу, потому что в последнем бою это уже не получалось.

— Получается, ограничения у вас до сих пор есть. А когда удастся возобновить полноценные тренировки?

— Все верно, я даже тренироваться не могу. Мне осталось еще четыре недели до начала тренировок. Через месяц смогу немножко к ним приступить, буду плавно входить в тренировочный режим.

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— При этом у вас сохраняется цель провести поединок в декабре?

— Это не самоцель, я лишь прошу бой на декабрь. Как правило, когда ты его просишь, получаешь. Либо в эту дату, либо позже, в течение одного-полутора месяцев. Поэтому в декабре-январе я готов драться. Когда будет предложен бой, я сразу соглашусь. У меня не было и нет особых предпочтений по соперникам, готов драться с кем угодно. Только оговариваюсь, что не хотел бы биться с соотечественниками, но понимаю, что может быть такая ситуация, когда тебя фактически заставят драться с кем-то из россиян.

— Предлагали?

— Раз семь-восемь. Предлагали драться уже со всеми нашими ребятами (улыбается). С (белорусом) Андреем Орловским, (россиянами) Александром Волковым, Шамилем Абдурахимовым, Сергеем Павловичем. Пока что получалось отказываться, но не могу зарекаться. Желания вообще нет ни с кем из них драться, просто потому что наши ребята. Практически всех я знаю, почти со всеми тренировался либо пересекался. Если есть еще 45 других государств, национальностей, думаю, мне лучше подраться с их представителями.

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— При этом уже четыре человека из России в топ-15 тяжелого дивизиона UFC. Так понимаю, промоушен активно рассматривает возможность боев между ними? Как оцените вероятность этого?

— По моим ощущениям, в ближайшее время никто из наших ребят не будет драться. Не исключаю, что через полгода кто-то подерется, так как UFC предлагает постоянно и иногда очень настойчиво. У меня было, когда они одного, второго предложили, и я понял, что если третьим назовут россиянина, то не смогу отказаться. Но они дали иностранца, по-моему, это был Морис Грин. То есть у нас такая штука, что можно один или два раза отказаться, а трижды уже нет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw4LGJ0AngP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw4LGJ0AngP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bw4LGJ0AngP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-30T11:17:36+00:00">30 Апр 2019 в 4:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Развивая тему матчмейкинга, позвольте узнать о первых впечатлениях от совместной работы с новым менеджером — Али Абдель-Азизом.

— Она состоит из личностных отношений и сугубо профессиональных. Пока он мне еще не нашел ни одного боя, а в личностном плане у нас все очень хорошо. Он интересуется семьей, всем остальном, то есть очень теплый человек, располагающий к себе. Али действительно хочет, чтобы у тебя все было хорошо. Сейчас начнем работать уже профессионально и посмотрим, как будут находиться соперники, заключаться договоры, проходить бои. Потом уже поделюсь с вами этими моментами. Пока же все отлично.

— Сколько у вас поединков осталось по действующему контракту с UFC?

— Два.

— Как думаете, удастся превзойти самый большой гонорар за карьеру, который вы недавно упоминали (240−260 тысяч долларов)?

— На данный момент не удастся, потому что последний бой был не в нашу пользу. Думаю, пока останусь на моих же показателях. Все этим всегда интересуются, хотя какая разница по большому счету? Есть и бойцы, которые миллионы получают, но мы же не обращаем на них внимание.

Емельяненко, хейтеры и рекорды

— Три победы вам осталось до повторения рекорда Рэнди Кутюра по числу выигранных поединков после 40 лет. Есть цель превзойти его?

— Конкретно такой нет. Я не стремлюсь на кого-то равняться, а ставлю свою цель и иду вперед. Когда долго двигаешься в этом направлении, терпишь, стараешься и пашешь, опосля уже видишь, что кого-то превзошел, чего-то добился.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CE0T_85g7w5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CE0T_85g7w5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CE0T_85g7w5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-07T01:46:19+00:00">6 Сен 2020 в 6:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У Кутюра же еще действующее достижение по самой возрастной победе в UFC. Как вам кажется, сегодня можно выигрывать на таком уровне в 47 лет?

— Могу только сказать, что это безумно тяжело. Легко, когда ты молодой, задорный, тебе ничего не мешает. Гораздо сложнее, когда возраст, вес не тот, факторы другие сдерживают. У меня последний ребенок родился четыре года назад, перед этим — восемь, десять лет назад. То есть все это время я ложился в час-два ночи, кормил ребенка, вставал в три-четыре, потом еще супруга просыпалась. В общем, по полгода спал три-четыре часа в сутки, а в день было по несколько тренировок, при этом мы еще переезжали в разные города и страны. Зато теперь я очень хорошо могу оценивать свои силы, чтобы идти вперед и не останавливаться.

— В продолжение темы легендарных спортсменов интересно, согласны вы ли с теми, кто считает Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории?

— Я никого таковым не считаю. Величайший — это значит все, он выше предела и недостижим ни для кого. Есть достойнейшие, сильнейшие, но величайший… Просто у меня понимание слов немножко перфекционистское. Федор — один из величайших. Он в числе первых повел за собой российские ММА в определенном направлении. Я ему всегда выказывал уважение. Могу покритиковать технику или высказывание любого человека, но это не мешает мне уважать бойцов и достойных ребят.

Важно понимать, что какая-нибудь фраза может быть расценена как призыв или навредить молодому поколению. Мы же являемся для него образцами и должны отвечать еще за тех ребят, кто на нас смотрит. Поэтому я несу ответственность и за свои слова, и за то воздействие, которое они оказывают на публику.

— Не добавить и не убавить. А был бы вам как зрителю MMA интересен реванш Федора и Фабрисиу Вердума?

— Я понимаю, что Вердуму этот вызов нужен скорее для финансов. Не в спортивном и моральном аспектах, потому что он победил (в первом поединке). В этом плане бой скорее нужен Федору. Конечно, это было бы интересно. У обоих есть огромные армии поклонников, которые будут ломать копья и спорить между собой, пока бой не пройдет. Хотя и после поединка это не закончится. У нас же перемешаны сфера шоу, фанаты, хейтеры. К сожалению, не все разделяют одно от другого. Вокруг нашего спорта это особенно завязано. Уверен, в лыжах, плавании, теннисе такого гораздо меньше.

— Вы мудро сказали о ценности личных примеров, но они действительно не всегда хороши. В этом смысле сразу вспоминается Александр Емельяненко. Как вам кажется, спортсмен в нем все же умер?

— Никто не умер после поражения. Вопрос в том, справится ли Александр, сможет ли он подняться. Сделать это для него сейчас еще тяжелее, чем взойти и удержаться. Он сам знает, почему проиграл. Если ты живешь блогерской жизнью или еще чем-то, то это одно, вот и живи ей. А в боевом спорте нужно отвечать за слова, пахать. Можно быть либо хорошим болтуном, либо хорошим спортсменом. Тем более что у Александра есть отягчающие обстоятельства, которые здоровья ему не добавляют.

Если он их забросит, плюнет на все и упрется лбом в спорт, пропашет годик-другой, то вернет свои кондиции. Но сможет ли он избавиться от социальных ярлыков, самостоятельно им взятых медийных ролей? Все это нужно отбросить и заняться тем, с чего он начинал. Но эти ярлыки не только к нему, но и ко многим из нас зачастую так сильно прилипают, что отдирать их нужно с мясом и болью. Сейчас у него наклонная линия, которая пойдет еще ниже, если ее не исправить.

«С удовольствием подерусь в кулачных боях»

— По поводу блогеров. В последнее время все чаще миллионы просмотров набирают их бои. То есть даже не фриковые, а просто проходящие между людьми не из спорта. Они отбирают аудиторию у профессиональных MMA?

— Не думаю. Те, кто ищет такое, его и найдут. Кто хочет увидеть спорт, силу, будет с MMA. Есть тот же WWE — американский реслинг, где все прыгают, бьют стульями. Но мы-то знаем, что это срежиссированная постановка, которая никак не связана с настоящими единоборствами. Кому-то нравятся дуэли пощечинами, японские шоу, борьба девушек в грязи или реслинг. Сколько людей, столько и мнений.

— А за дебютом Сергея Харитонова в профессиональном боксе следили?

— Мне многие ребята писали, где ссылка, как смотреть, даже поздравляли. И я Сергея поздравляю, он молодец. Против него прямо стоять вообще нельзя, это человек с огромным ударом. Даже если ты профессиональный боксер, но прямолинейно идешь на Сергея, тебе может не поздоровиться. Это мы и увидели.

— Не думали попробовать себя в подобном формате?

— Если будет предложение, я попробую. Думаю, хейтерство будет до первого-второго поединка. Не уверен, что выйду против профессионального боксера, но в тех же кулачных боях с удовольствием подерусь. Это абсолютно моя родная среда — естественная, природная. Я начинал с драк голыми кулаками, провел пару десятков таких боев без весовых категорий.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CAc3-8IAiad/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CAc3-8IAiad/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAc3-8IAiad/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-21T13:13:24+00:00">21 Май 2020 в 6:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас действительно очень богатая карьера. А кого из своих соперников вы бы назвали самым «грязным»?

— Самым — не знаю, но у меня случались такие схватки. Например, было оторвано ухо на пару сантиметров. На одном турнире по боевому самбо парень с горячей кровью из республики не столь отдаленной пальцы в глаза засовывал вот настолько (показывает на среднюю фалангу). Они проходили прямо внутрь, я чувствовал, как когти царапали мою глазницу. И рот пытались разрывать, и в пах старались бить, даже когда это запрещено было. Выдержал, прошел и не сломался. Ничего не отбили, не откусили и не оторвали, дети есть. Все приросло, пришили, теперь на месте (смеется).

США, санкции и рабство

— Часто в последнее время натыкаетесь на негативные комментарии по поводу вашей жизни в США? Наверное, бесконечная история.

— Я прожил в Украине 30 лет — никто ничего не говорит. Потом я еду в Москву, там живу и тренируюсь пять-шесть лет — никто не говорит. Потом я уехал в Ростов-на-Дону, дальше опять на Украину, затем был достаточно долгий период в Голландии — ничего. Но как только я оказался в Америке, все почему-то считают, что я здесь живу, хотя это работа. У меня тут вахта. Назначают бой, и я еду на пять-шесть месяцев потренироваться, подраться и уехать обратно.

Сейчас я тоже должен был вернуться, но операции для меня здесь вышли дешевле. Если я их делаю в России или Европе, то часто бывают сложности с возмещением финансов от UFC. Случалось, что часто возвращались они не все, я терял по три-пять тысяч евро. Здесь же они делают все абсолютно бесплатно, включая восстановление. Потом я планирую ехать в Россию. Только глупая ситуация с ковидом: то не улетишь, то нужно сидеть на карантине, то не вернешься обратно. Мы вот посмотрели билеты на семью: оказалось, что это выйдет в 750 тысяч рублей. Ребят, прошу прощения, но я не такой богатый, чтобы сейчас улететь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCcknAVAKks/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCcknAVAKks/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCcknAVAKks/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-10T03:26:53+00:00">9 Июл 2020 в 8:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Год действительно складывается очень тяжело, но в некотором смысле интересно. Какое из последних глобальных событий, кроме пандемии, тронуло вас?

— Конкретное, наверное, не смогу назвать. Но общая направленность в том, что время безумно ускоряется. Те процессы, которые раньше проходили за пять-десять лет, сейчас могут случиться за три-пять месяцев. Мне очень не нравится то, что в мире происходит. Проявились моменты глупые и отвратительные, которые настолько влияют на жизнь людей, наций, стран, что это пугает. Скоро будем жить в фильме «Безумный Макс», где все разрушено, а у руля будут находиться только самые сильные, злые и беспринципные люди.

Видите вот — санкции. Что это за фигня? Почему одна страна должна указывать другой, как ей жить. Почему мы у себя можем указывать каким-то аборигенам, что они не так делают? Какое право на это имеет кто-либо? В одной стране одни правила, а в другой они уже не работают. То есть где-то почему-то надо запретить смертную казнь, а в других местах до сих пор побивают камнями за супружескую неверность, однополые отношения и так далее. Почему одним кислород перекрывается, а другим можно все что угодно? Нечестная игра идет! Не люблю политику, но слежу за всеми макроэкономическими, политическими процессами, любыми тенденциями.

— За предвыборной гонкой Трампа и Байдена тоже следите или стараетесь абстрагироваться?

— У меня есть свое мнение, но я не гражданин этой страны и не участвую в ее политике и агитации. Просто сижу и наблюдаю, что здесь происходит. Мне тоже многое не нравится, глупостей хватает. Как в анекдотах: люди, которые никогда не были рабовладельцами, должны извиняться перед теми, кто никогда не являлись рабами. При этом вся Америка сделана из того, что сюда со всех стран съехались люди и позахватывали земли, развели свое государство. Когда они начинают теперь какими-то переделами заниматься, фигня происходит. И у нас тоже… Крепостное право отменили в 1861 году, но по сути рабство то же самое — все закреплено за помещиком (смеется).

— Если же говорить о бытовых моментах, вы бы хотели что-то перенести оттуда в российскую реальность и обратно?

— По бытовым ничего не скажу, а вот по спорту… Я везде учусь. По чуть-чуть беру в разминке, технике, ударке. Какие-то находки, моменты из мировых MMA потом передаю и нашим ребятам. Так уж получилось, что все у меня строится вокруг спорта. Это моя жизнь.

Александр Бокулев