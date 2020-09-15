«Оторвали ухо на пару сантиметров». Истории бойца UFC Алексея Олейника

Недавно он перенес две операции за десять дней, а в интервью РИА Новости рассказал о следующих вызовах, трудностях пандемии и пугающих тенденциях современного мира.
— Алексей, хочу сразу спросить про самочувствие после недавних операций. Последствия все еще видны на вашей руке.
— Да все отлично, спасибо! Только работаю терминатором сейчас (улыбается, показывая фиксатор). Две операции под общим наркозом. Самостоятельно уже зажить не могло, потому что был порван бицепс, и я с ним готовился к своему последнему бою три месяца. Естественно, он мешал тренироваться и не зажил. Занимался я интенсивно, превозмогая боль, не дал ему прирасти. Сейчас уже сделали настоящую сложную операцию: просверливали кость, протягивали через эту дырочку сухожилия, завязывали их. Надеюсь, теперь все будет нормально и я смогу делать свои приемы в полную силу, потому что в последнем бою это уже не получалось.
— Получается, ограничения у вас до сих пор есть. А когда удастся возобновить полноценные тренировки?
— Все верно, я даже тренироваться не могу. Мне осталось еще четыре недели до начала тренировок. Через месяц смогу немножко к ним приступить, буду плавно входить в тренировочный режим.
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— При этом у вас сохраняется цель провести поединок в декабре?
— Это не самоцель, я лишь прошу бой на декабрь. Как правило, когда ты его просишь, получаешь. Либо в эту дату, либо позже, в течение одного-полутора месяцев. Поэтому в декабре-январе я готов драться. Когда будет предложен бой, я сразу соглашусь. У меня не было и нет особых предпочтений по соперникам, готов драться с кем угодно. Только оговариваюсь, что не хотел бы биться с соотечественниками, но понимаю, что может быть такая ситуация, когда тебя фактически заставят драться с кем-то из россиян.
— Раз семь-восемь. Предлагали драться уже со всеми нашими ребятами (улыбается). С (белорусом) Андреем Орловским, (россиянами) Александром Волковым, Шамилем Абдурахимовым, Сергеем Павловичем. Пока что получалось отказываться, но не могу зарекаться. Желания вообще нет ни с кем из них драться, просто потому что наши ребята. Практически всех я знаю, почти со всеми тренировался либо пересекался. Если есть еще 45 других государств, национальностей, думаю, мне лучше подраться с их представителями.
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— При этом уже четыре человека из России в топ-15 тяжелого дивизиона UFC. Так понимаю, промоушен активно рассматривает возможность боев между ними? Как оцените вероятность этого?
— По моим ощущениям, в ближайшее время никто из наших ребят не будет драться. Не исключаю, что через полгода кто-то подерется, так как UFC предлагает постоянно и иногда очень настойчиво. У меня было, когда они одного, второго предложили, и я понял, что если третьим назовут россиянина, то не смогу отказаться. Но они дали иностранца, по-моему, это был Морис Грин. То есть у нас такая штука, что можно один или два раза отказаться, а трижды уже нет.
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— Развивая тему матчмейкинга, позвольте узнать о первых впечатлениях от совместной работы с новым менеджером — Али Абдель-Азизом.
— Она состоит из личностных отношений и сугубо профессиональных. Пока он мне еще не нашел ни одного боя, а в личностном плане у нас все очень хорошо. Он интересуется семьей, всем остальном, то есть очень теплый человек, располагающий к себе. Али действительно хочет, чтобы у тебя все было хорошо. Сейчас начнем работать уже профессионально и посмотрим, как будут находиться соперники, заключаться договоры, проходить бои. Потом уже поделюсь с вами этими моментами. Пока же все отлично.
— Сколько у вас поединков осталось по действующему контракту с UFC?
— Как думаете, удастся превзойти самый большой гонорар за карьеру, который вы недавно упоминали (240−260 тысяч долларов)?
— На данный момент не удастся, потому что последний бой был не в нашу пользу. Думаю, пока останусь на моих же показателях. Все этим всегда интересуются, хотя какая разница по большому счету? Есть и бойцы, которые миллионы получают, но мы же не обращаем на них внимание.
Емельяненко, хейтеры и рекорды
— Три победы вам осталось до повторения рекорда Рэнди Кутюра по числу выигранных поединков после 40 лет. Есть цель превзойти его?
— Конкретно такой нет. Я не стремлюсь на кого-то равняться, а ставлю свою цель и иду вперед. Когда долго двигаешься в этом направлении, терпишь, стараешься и пашешь, опосля уже видишь, что кого-то превзошел, чего-то добился.
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— У Кутюра же еще действующее достижение по самой возрастной победе в UFC. Как вам кажется, сегодня можно выигрывать на таком уровне в 47 лет?
— Могу только сказать, что это безумно тяжело. Легко, когда ты молодой, задорный, тебе ничего не мешает. Гораздо сложнее, когда возраст, вес не тот, факторы другие сдерживают. У меня последний ребенок родился четыре года назад, перед этим — восемь, десять лет назад. То есть все это время я ложился в час-два ночи, кормил ребенка, вставал в три-четыре, потом еще супруга просыпалась. В общем, по полгода спал три-четыре часа в сутки, а в день было по несколько тренировок, при этом мы еще переезжали в разные города и страны. Зато теперь я очень хорошо могу оценивать свои силы, чтобы идти вперед и не останавливаться.
— В продолжение темы легендарных спортсменов интересно, согласны вы ли с теми, кто считает Федора Емельяненко величайшим бойцом в истории?
— Я никого таковым не считаю. Величайший — это значит все, он выше предела и недостижим ни для кого. Есть достойнейшие, сильнейшие, но величайший… Просто у меня понимание слов немножко перфекционистское. Федор — один из величайших. Он в числе первых повел за собой российские ММА в определенном направлении. Я ему всегда выказывал уважение. Могу покритиковать технику или высказывание любого человека, но это не мешает мне уважать бойцов и достойных ребят.
Важно понимать, что какая-нибудь фраза может быть расценена как призыв или навредить молодому поколению. Мы же являемся для него образцами и должны отвечать еще за тех ребят, кто на нас смотрит. Поэтому я несу ответственность и за свои слова, и за то воздействие, которое они оказывают на публику.
— Не добавить и не убавить. А был бы вам как зрителю MMA интересен реванш Федора и Фабрисиу Вердума?
— Я понимаю, что Вердуму этот вызов нужен скорее для финансов. Не в спортивном и моральном аспектах, потому что он победил (в первом поединке). В этом плане бой скорее нужен Федору. Конечно, это было бы интересно. У обоих есть огромные армии поклонников, которые будут ломать копья и спорить между собой, пока бой не пройдет. Хотя и после поединка это не закончится. У нас же перемешаны сфера шоу, фанаты, хейтеры. К сожалению, не все разделяют одно от другого. Вокруг нашего спорта это особенно завязано. Уверен, в лыжах, плавании, теннисе такого гораздо меньше.
— Вы мудро сказали о ценности личных примеров, но они действительно не всегда хороши. В этом смысле сразу вспоминается Александр Емельяненко. Как вам кажется, спортсмен в нем все же умер?
— Никто не умер после поражения. Вопрос в том, справится ли Александр, сможет ли он подняться. Сделать это для него сейчас еще тяжелее, чем взойти и удержаться. Он сам знает, почему проиграл. Если ты живешь блогерской жизнью или еще чем-то, то это одно, вот и живи ей. А в боевом спорте нужно отвечать за слова, пахать. Можно быть либо хорошим болтуном, либо хорошим спортсменом. Тем более что у Александра есть отягчающие обстоятельства, которые здоровья ему не добавляют.
Если он их забросит, плюнет на все и упрется лбом в спорт, пропашет годик-другой, то вернет свои кондиции. Но сможет ли он избавиться от социальных ярлыков, самостоятельно им взятых медийных ролей? Все это нужно отбросить и заняться тем, с чего он начинал. Но эти ярлыки не только к нему, но и ко многим из нас зачастую так сильно прилипают, что отдирать их нужно с мясом и болью. Сейчас у него наклонная линия, которая пойдет еще ниже, если ее не исправить.
«С удовольствием подерусь в кулачных боях»
— По поводу блогеров. В последнее время все чаще миллионы просмотров набирают их бои. То есть даже не фриковые, а просто проходящие между людьми не из спорта. Они отбирают аудиторию у профессиональных MMA?
— Не думаю. Те, кто ищет такое, его и найдут. Кто хочет увидеть спорт, силу, будет с MMA. Есть тот же WWE — американский реслинг, где все прыгают, бьют стульями. Но мы-то знаем, что это срежиссированная постановка, которая никак не связана с настоящими единоборствами. Кому-то нравятся дуэли пощечинами, японские шоу, борьба девушек в грязи или реслинг. Сколько людей, столько и мнений.
— А за дебютом Сергея Харитонова в профессиональном боксе следили?
— Мне многие ребята писали, где ссылка, как смотреть, даже поздравляли. И я Сергея поздравляю, он молодец. Против него прямо стоять вообще нельзя, это человек с огромным ударом. Даже если ты профессиональный боксер, но прямолинейно идешь на Сергея, тебе может не поздоровиться. Это мы и увидели.
— Не думали попробовать себя в подобном формате?
— Если будет предложение, я попробую. Думаю, хейтерство будет до первого-второго поединка. Не уверен, что выйду против профессионального боксера, но в тех же кулачных боях с удовольствием подерусь. Это абсолютно моя родная среда — естественная, природная. Я начинал с драк голыми кулаками, провел пару десятков таких боев без весовых категорий.
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— У вас действительно очень богатая карьера. А кого из своих соперников вы бы назвали самым «грязным»?
— Самым — не знаю, но у меня случались такие схватки. Например, было оторвано ухо на пару сантиметров. На одном турнире по боевому самбо парень с горячей кровью из республики не столь отдаленной пальцы в глаза засовывал вот настолько (показывает на среднюю фалангу). Они проходили прямо внутрь, я чувствовал, как когти царапали мою глазницу. И рот пытались разрывать, и в пах старались бить, даже когда это запрещено было. Выдержал, прошел и не сломался. Ничего не отбили, не откусили и не оторвали, дети есть. Все приросло, пришили, теперь на месте (смеется).
США, санкции и рабство
— Часто в последнее время натыкаетесь на негативные комментарии по поводу вашей жизни в США? Наверное, бесконечная история.
— Я прожил в Украине 30 лет — никто ничего не говорит. Потом я еду в Москву, там живу и тренируюсь пять-шесть лет — никто не говорит. Потом я уехал в Ростов-на-Дону, дальше опять на Украину, затем был достаточно долгий период в Голландии — ничего. Но как только я оказался в Америке, все почему-то считают, что я здесь живу, хотя это работа. У меня тут вахта. Назначают бой, и я еду на пять-шесть месяцев потренироваться, подраться и уехать обратно.
Сейчас я тоже должен был вернуться, но операции для меня здесь вышли дешевле. Если я их делаю в России или Европе, то часто бывают сложности с возмещением финансов от UFC. Случалось, что часто возвращались они не все, я терял по три-пять тысяч евро. Здесь же они делают все абсолютно бесплатно, включая восстановление. Потом я планирую ехать в Россию. Только глупая ситуация с ковидом: то не улетишь, то нужно сидеть на карантине, то не вернешься обратно. Мы вот посмотрели билеты на семью: оказалось, что это выйдет в 750 тысяч рублей. Ребят, прошу прощения, но я не такой богатый, чтобы сейчас улететь.
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— Год действительно складывается очень тяжело, но в некотором смысле интересно. Какое из последних глобальных событий, кроме пандемии, тронуло вас?
— Конкретное, наверное, не смогу назвать. Но общая направленность в том, что время безумно ускоряется. Те процессы, которые раньше проходили за пять-десять лет, сейчас могут случиться за три-пять месяцев. Мне очень не нравится то, что в мире происходит. Проявились моменты глупые и отвратительные, которые настолько влияют на жизнь людей, наций, стран, что это пугает. Скоро будем жить в фильме «Безумный Макс», где все разрушено, а у руля будут находиться только самые сильные, злые и беспринципные люди.
Видите вот — санкции. Что это за фигня? Почему одна страна должна указывать другой, как ей жить. Почему мы у себя можем указывать каким-то аборигенам, что они не так делают? Какое право на это имеет кто-либо? В одной стране одни правила, а в другой они уже не работают. То есть где-то почему-то надо запретить смертную казнь, а в других местах до сих пор побивают камнями за супружескую неверность, однополые отношения и так далее. Почему одним кислород перекрывается, а другим можно все что угодно? Нечестная игра идет! Не люблю политику, но слежу за всеми макроэкономическими, политическими процессами, любыми тенденциями.
— За предвыборной гонкой Трампа и Байдена тоже следите или стараетесь абстрагироваться?
— У меня есть свое мнение, но я не гражданин этой страны и не участвую в ее политике и агитации. Просто сижу и наблюдаю, что здесь происходит. Мне тоже многое не нравится, глупостей хватает. Как в анекдотах: люди, которые никогда не были рабовладельцами, должны извиняться перед теми, кто никогда не являлись рабами. При этом вся Америка сделана из того, что сюда со всех стран съехались люди и позахватывали земли, развели свое государство. Когда они начинают теперь какими-то переделами заниматься, фигня происходит. И у нас тоже… Крепостное право отменили в 1861 году, но по сути рабство то же самое — все закреплено за помещиком (смеется).
— Если же говорить о бытовых моментах, вы бы хотели что-то перенести оттуда в российскую реальность и обратно?
— По бытовым ничего не скажу, а вот по спорту… Я везде учусь. По чуть-чуть беру в разминке, технике, ударке. Какие-то находки, моменты из мировых MMA потом передаю и нашим ребятам. Так уж получилось, что все у меня строится вокруг спорта. Это моя жизнь.
Интервью с Олейником состоялось в рамках Форума боевых искусств, проведенного университетом «Синергия» совместно с Российским союзом боевых искусств при поддержке Минспорта России на платформе Synergy.Online.