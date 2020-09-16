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09:41 (мск), источник: ТАСС

Бой UFC между Тиаго Сантосом — Гловером Тейшейрой отменен второй раз из-за коронавируса

ТАСС, 16 сентября. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе между бразильцами Тиаго Сантосом и Гловером Тейшейрой отменен во второй раз из-за коронавируса. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

Первоначально поединок должен был пройти 12 сентября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Vegas 10, но был перенесен на 3 октября из-за положительного теста на коронавирус у Тейшейры. После решения о переносе они должны были провести бой на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби. Поединок был отменен после положительного теста на коронавирус у Сантоса. Ожидалось, что победитель этого поединка встретится в титульном бою с сильнейшим в паре Доминик Рейес (США) — Ян Блахович (США).

Чемпионский пояс в полутяжелом весе стал вакантным после отказа от титула американца Джона Джонса.

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