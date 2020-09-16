Бой UFC между Тиаго Сантосом — Гловером Тейшейрой отменен второй раз из-за коронавируса

Первоначально поединок должен был пройти 12 сентября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Vegas 10, но был перенесен на 3 октября из-за положительного теста на коронавирус у Тейшейры. После решения о переносе они должны были провести бой на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби. Поединок был отменен после положительного теста на коронавирус у Сантоса. Ожидалось, что победитель этого поединка встретится в титульном бою с сильнейшим в паре Доминик Рейес (США) — Ян Блахович (США).