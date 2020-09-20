Ковингтон нокаутировал Вудли в главном бою UFC Fight Night 178
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В главном событии турнира встретились бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.
Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В
Ранее на турнире Дональд Серроне и Нико Прайс не смогли определить победителя, а Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал Джеральда Мёршерта.