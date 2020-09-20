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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковингтон нокаутировал Вудли в главном бою UFC Fight Night 178

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178.

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Источник: AP 2020

В главном событии турнира встретились бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

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Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро!» — и рефери остановил схватку.

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Ранее на турнире Дональд Серроне и Нико Прайс не смогли определить победителя, а Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал Джеральда Мёршерта.

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