Ковингтон нокаутировал Вудли в главном бою UFC Fight Night 178

В главном событии турнира встретились бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро!» — и рефери остановил схватку.