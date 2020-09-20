Казахстанский боец после победы на турнире в России бросил вызов обидчику Александра Емельяненко

«Магомед Исмаилов, спускайся в 77, я поднимусь в 77. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник!» — сказал Резников.

Отметим, что Резников в со-главном поединке весовой категории до 70 килограммов решением победил россиянина Юсуфа Раисова.



Что касается Исмаилова, то он выступает на две весовые категории выше. Летом россиянин к удивлению многих взял верх над своим соотечественником Александром Емельяненко.



На турнире ACA 111 выступили и другие казахстанские бойцы. Так, свои бои выиграли Георгий Кичигин и Нурберген Шарипов (оба решением судей), а вот Асылжан Бакытжанулы проиграл нокаутом.