Казахстанский боец после победы на турнире в России бросил вызов обидчику Александра Емельяненко
Ради этого он готов подняться в весе.
Ради этого он готов подняться в весе.
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников (21−6) после успешного выступления на турнире ACA 111 в Москве вызвал на бой Магомеда Исмаилова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Магомед Исмаилов, спускайся в 77, я поднимусь в 77. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник!» — сказал Резников.
Отметим, что Резников в
Что касается Исмаилова, то он выступает на две весовые категории выше. Летом россиянин к удивлению многих взял верх над своим соотечественником Александром Емельяненко.
На турнире ACA 111 выступили и другие казахстанские бойцы. Так, свои бои выиграли Георгий Кичигин и Нурберген Шарипов (оба решением судей), а вот Асылжан Бакытжанулы проиграл нокаутом.