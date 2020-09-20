Новый Хабиб выиграл бой за 17 секунд и установил рекорд UFC

Источник: Reuters

Чимаев, которого называют Новым Хабибом, отправил своего соперника в нокаут первым же ударом в голову. На это ему потребовалось всего 17 секунд.

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Отмечается, что шведский спортсмен одержал три победы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) за 66 дней, тем самым побив рекорд промоушена. Прежде он принадлежал Джонни Уоркеру, который выиграл три поединка за 105 дней.

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