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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Аккуратно, Резников, здесь опасная территория». Обидчик Емельяненко ответил на вызов казахстанского бойца

Получилось угрожающе.

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Источник: РИА "Новости"

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов ответил казахстанцу Артему Резникову, вызвавшему его на бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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После успешного выступления на турнире ACA 111 в Москве Резников заявил следующее: «Магомед Исмаилов, спускайся в 77, я поднимусь в 77. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник!».

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На это Исмаилов парировал так: «Ты готов двигаться так, как лысый хищник, раз ты в клетке заявил — давай проверим, кто лысый хищник? Лысый хищник выходит со 100- и 127-килограммовыми, если надо. Ты готов так двигаться? Если готов, я жду тебя в клетке. Аккуратно, Резников, здесь опасная территория».

Отметим, что летом Исмаилов к неожиданности многих взял верх над своим соотечественником Александром Емельяненко.

На турнире ACA 111 Резников в соглавном поединке весовой категории до 70 килограммов решением победил россиянина Юсуфа Раисова.

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