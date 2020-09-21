«Аккуратно, Резников, здесь опасная территория». Обидчик Емельяненко ответил на вызов казахстанского бойца

После успешного выступления на турнире ACA 111 в Москве Резников заявил следующее: «Магомед Исмаилов, спускайся в 77, я поднимусь в 77. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник!».

На это Исмаилов парировал так: «Ты готов двигаться так, как лысый хищник, раз ты в клетке заявил — давай проверим, кто лысый хищник? Лысый хищник выходит со 100- и 127-килограммовыми, если надо. Ты готов так двигаться? Если готов, я жду тебя в клетке. Аккуратно, Резников, здесь опасная территория».