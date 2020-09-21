«Аккуратно, Резников, здесь опасная территория». Обидчик Емельяненко ответил на вызов казахстанского бойца
Получилось угрожающе.
Получилось угрожающе.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов ответил казахстанцу Артему Резникову, вызвавшему его на бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После успешного выступления на турнире ACA 111 в Москве Резников заявил следующее: «Магомед Исмаилов, спускайся в 77, я поднимусь в 77. Узнаем, кто из нас настоящий лысый хищник!».
На это Исмаилов парировал так: «Ты готов двигаться так, как лысый хищник, раз ты в клетке заявил — давай проверим, кто лысый хищник? Лысый хищник выходит со 100- и 127-килограммовыми, если надо. Ты готов так двигаться? Если готов, я жду тебя в клетке. Аккуратно, Резников, здесь опасная территория».