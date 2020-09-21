Боец UFC Чимаев прокомментировал сравнения с Нурмагомедовым
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев отрицательно отреагировал на сравнения с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев отрицательно отреагировал на сравнения с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее швед чеченского происхождения за 17 секунд нокаутировал американца Джеральда Мершерта на очередном турнире UFC в
«Я хотел показать себя в стойке. Все сравнивали меня с Нурмагомедовым, говорили, что я второй Хабиб. Но нет, я Хамзат. Я могу нокаутировать людей, душить и размазывать их. У меня есть все», — сказал Чимаев на
На данный момент в активе 26-летнего средневеса победы во всех девяти поединках за карьеру.