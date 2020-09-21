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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец UFC Чимаев прокомментировал сравнения с Нурмагомедовым

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев отрицательно отреагировал на сравнения с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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Источник: Reuters

Ранее швед чеченского происхождения за 17 секунд нокаутировал американца Джеральда Мершерта на очередном турнире UFC в Лас-Вегасе. Чимаев одержал третью победу за 66 дней и установил рекорд промоушена.

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«Я хотел показать себя в стойке. Все сравнивали меня с Нурмагомедовым, говорили, что я второй Хабиб. Но нет, я Хамзат. Я могу нокаутировать людей, душить и размазывать их. У меня есть все», — сказал Чимаев на пресс-конференции после шоу.

На данный момент в активе 26-летнего средневеса победы во всех девяти поединках за карьеру.

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