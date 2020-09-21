Боец UFC Чимаев прокомментировал сравнения с Нурмагомедовым

«Я хотел показать себя в стойке. Все сравнивали меня с Нурмагомедовым, говорили, что я второй Хабиб. Но нет, я Хамзат. Я могу нокаутировать людей, душить и размазывать их. У меня есть все», — сказал Чимаев на пресс-конференции после шоу.