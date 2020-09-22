Главного наглеца ММА наказали за понты. Веном начал кривляться и улетел в нокаут

Источник: AFP 2020

Майкл Пэйдж — один из самых ярких бойцов смешанных единоборств. 33-летний британец по прозвищу Веном начинал как кикбоксёр, но после череды успешных турниров перешёл в ММА ради высоких заработков. Профессиональную карьеру Пэйдж начал фантастическим нокаутом ногой в голову, максимально громко заявив о себе. Уже после трёх поединков уроженца Лондона пригласили в промоушен Bellator, разглядев в Майкле серьёзный потенциал. Впрочем, даже неспециалисту было понятно, что Пэйдж очень талантлив: уникальная пластичность, хороший тайминг и мощная ударная техника есть далеко не у каждого бойца.

Веном не подвёл организацию, с ходу начав выигрывать. Спортсмен полусреднего веса одерживал победы на любой вкус: нокаутами, болевыми приёмами и судейскими решениями. Но куда важнее были даже не его успехи, а то, каким образом он прокладывал к ним свой путь: Пэйдж проводил красивейшие комбинации, словно из компьютерной игры, попутно развлекая публику. Коронный технический приём британца — скоростные удары ногами, особенно хорошо он попадает коленями в прыжке. Именно так он победил бразильца Евангелисту Сантоса, нанеся ему тяжёлый удар по голове.

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Из-за травмы Сантосу пришлось закончить карьеру, но огорчило его не это. «Пэйдж — талантливый спортсмен, однако его все ненавидят. Он не оказывает никакого уважения к соперникам, выставляя себя полным идиотом и главным шутом ММА. Майкл берёт пример с плохих людей», — сетовал после боя бразилец.



Сантоса можно понять: когда он кричал от боли на канвасе, Пэйдж устроил в клетке очередное шоу, изображая ловлю покемонов в октагоне. Британец горазд на подобные выступления: чего стоит только «щелчок» перчаткой героя комиксов Таноса или передразнивание нокаутированного соперника.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ob9vcaAlnxk?start=478" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

11 мая 2019 года Пэйдж был жёстко наказан за свои кривляния. В полуфинале Гран-при полусредневесов Веном встретился ещё с одним бразильцем Дугласом Лимой. Пэйдж считался безоговорочным фаворитом и вёл себя в привычном уже ключе — стойка с опущенными руками, танцевальные уклоны и болтовня во время боя. На третьей минуте Лиме удалось провести тейкдаун, после чего бойцы до перерыва боролись в партере.

Второй раунд Веном начал активнее, вскоре донеся до оппонента мощный удар рукой в прыжке. Успешное действие и безоговорочная уверенность в своих силах сподвигли Пэйджа на очередную клоунаду: он встал, обхватил руками колени и дерзко посмотрел на Лиму. Тот дождался, пока Майкл начнёт менять позу и ловким лоу-киком опрокинул на канвас. Пэйдж начал подниматься и тут же получил чудовищный апперкот, после которого оказался в глубоком нокауте. Лима успел нанести ещё два жёстких добивающих удара, оформив сенсационный успех.

Радость от поражения «слишком наглого» бойца не скрывали многие известные спортсмены. Возможно, втайне радовались даже судьи, которые тоже недолюбливают Пэйджа. После очередной победы Венома известный рефери Дэн Мираглиотта грубо осадил британца, пытавшегося «разговаривать» с нокаутированным соперником. Пэйдж расстроился и потребовал, чтобы Мираглиотта больше никогда не работал на его боях. Впрочем, Майклу не на что обижаться: такое отношение среди коллег по спортивному цеху — обратная сторона популярности ужимок и откровенно шутовского поведения.