Новый Хабиб выбрал следующего соперника

Источник: Reuters

Чимаев, получивший прозвище Новый Хабиб, ответил на твит Томпсона, который вызвал на бой англичанина Леона Эдвардса. «Наш бой следующий, погнали! Оставь Леона в покое», — написал швед.

21 сентября Чимаев отверг сравнение с Хабибом Нурмагомедовым. Боец заявил, что он, в отличие от россиянина, владеет разнообразной техникой и хочет показывать себя в стойке, а также «нокаутировать людей, душить и размазывать их».

20 сентября Чимаев одержал третью победу в Абсолютном бойцовского чемпионате (UFC) за 66 дней и побил рекорд организации. Прежнее достижение принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, который выиграл три поединка за 105 дней. Швед чеченского происхождения нокаутировал оппонента за 17 секунд и удостоился бонуса в размере 50 тысяч долларов.

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