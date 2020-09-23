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15:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый Хабиб выбрал следующего соперника

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев выбрал следующего соперника. В Twitter он бросил вызов американцу Стивену Томпсону.

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Источник: Reuters

Чимаев, получивший прозвище Новый Хабиб, ответил на твит Томпсона, который вызвал на бой англичанина Леона Эдвардса. «Наш бой следующий, погнали! Оставь Леона в покое», — написал швед.

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21 сентября Чимаев отверг сравнение с Хабибом Нурмагомедовым. Боец заявил, что он, в отличие от россиянина, владеет разнообразной техникой и хочет показывать себя в стойке, а также «нокаутировать людей, душить и размазывать их».

20 сентября Чимаев одержал третью победу в Абсолютном бойцовского чемпионате (UFC) за 66 дней и побил рекорд организации. Прежнее достижение принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, который выиграл три поединка за 105 дней. Швед чеченского происхождения нокаутировал оппонента за 17 секунд и удостоился бонуса в размере 50 тысяч долларов.

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За карьеру в ММА 37-летний Стивен Томпсон провел 20 поединков, одержал 15 побед и потерпел четыре поражения, еще один бой с его участием окончился вничью. 26-летний Хамзат Чимаев — непобежденный боец, всего на его счету девять поединков. В UFC спортсмен выступает с июля 2020-го.

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