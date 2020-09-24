«В боксе мне Головкин нравится, его смотрю». «Новый Хабиб» из UFC оказался фанатом GGG
Боец установил рекорд UFC за три боя.
Боец установил рекорд UFC за три боя.
Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев рассказал, на каких бойцов старается равняться и у кого перенимает навыки. Его слова приводит Allboxing.ru.
В числе таковых боец упомянул имя казахстанского боксера Геннадия Головкина, владеющего титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
«Бокс смотрю очень много. В ММА Ти Джей Диллашоу мне очень нравится, я на него смотрел. На технику, на руки. Но у меня не так хорошо получается бросать ноги, руки нормально летят, — сказал Чимаев. — В боксе мне Геннадий Головкин нравится, его смотрю. “Канело” нравится. Их смотрю. Я бокс смотрю очень много».
20 сентября Чимаев одержал третью победу в UFC за 66 дней и побил рекорд организации. Прежнее достижение принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, который выиграл три поединка за 105 дней. Швед нокаутировал оппонента за 17 секунд.
Хамзат Чимаев — непобежденный боец. За манеру ведения поединка его сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По правилам ММА швед провел девять поединков. В UFC он выступает с июля 2020-го.