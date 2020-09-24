«В боксе мне Головкин нравится, его смотрю». «Новый Хабиб» из UFC оказался фанатом GGG

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Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев рассказал, на каких бойцов старается равняться и у кого перенимает навыки. Его слова приводит Allboxing.ru.

В числе таковых боец упомянул имя казахстанского боксера Геннадия Головкина, владеющего титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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«Бокс смотрю очень много. В ММА Ти Джей Диллашоу мне очень нравится, я на него смотрел. На технику, на руки. Но у меня не так хорошо получается бросать ноги, руки нормально летят, — сказал Чимаев. — В боксе мне Геннадий Головкин нравится, его смотрю. “Канело” нравится. Их смотрю. Я бокс смотрю очень много».

20 сентября Чимаев одержал третью победу в UFC за 66 дней и побил рекорд организации. Прежнее достижение принадлежало бразильцу Джонни Уокеру, который выиграл три поединка за 105 дней. Швед нокаутировал оппонента за 17 секунд.