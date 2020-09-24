Чемпион UFC оскорбил непобежденного чеченца Чимаева и получил ответ

Источник: AP 2020

Во время беседы с журналистами в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адесанья признался, что не смотрел боев Чимаева, но собирается обратить на него внимание. При этом действующий чемпион оскорбил шведа, назвав его «крысиной губой». После этого Адесанья получил ответ от Чимаева.

Чимаев, который остается непобежденным бойцом, отреагировал на слова новозеландца в своем Twitter-аккаунте. «То, что ты сказал, будет стоить тебе пояса», — заметил он.

26 сентября Адесанья подерется с бразильцем Пауло Костой. Новозеландец так же не знает поражений в октагоне и удерживает пояс UFC в средней весовой категории.