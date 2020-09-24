Макгрегор и Усик снялись в новом клипе рэпера Серёги
Рэпер Серёга представил самый дорогой в своей видеографии клип «Гуччидед».
Рэпер Серёга представил самый дорогой в своей видеографии клип «Гуччидед».
Как выразился сам артист, «хотели снять клип, а получилось кино», сообщили в
Одну из ролей в этом кино сыграл бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
Основной локацией стал заброшенный автобусный парк в Киеве. Историческое здание эпохи советского модернизма в настоящее время находится в аварийном состоянии и закрыто для посещения, однако артисту удалось получить разрешение на съёмки.
Песня «Гуччидед» вышла месяц назад и за это время успела стать популярной в социальной сети TikTok, где ролики с её использованием набрали более 30 млн просмотров.