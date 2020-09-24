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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Макгрегор и Усик снялись в новом клипе рэпера Серёги

Рэпер Серёга представил самый дорогой в своей видеографии клип «Гуччидед».

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Как выразился сам артист, «хотели снять клип, а получилось кино», сообщили в пресс-службе музыканта.

Одну из ролей в этом кино сыграл бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Из-за пандемии он не мог присутствовать на съёмочной площадке, но появился в кадре по видеосвязи. Помимо Макгрегора в клипе приняли участие его напарник Артём Лобов, украинский боксёр Александр Усик и другие спортсмены, а также популярные блогеры.

Основной локацией стал заброшенный автобусный парк в Киеве. Историческое здание эпохи советского модернизма в настоящее время находится в аварийном состоянии и закрыто для посещения, однако артисту удалось получить разрешение на съёмки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Песня «Гуччидед» вышла месяц назад и за это время успела стать популярной в социальной сети TikTok, где ролики с её использованием набрали более 30 млн просмотров.

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