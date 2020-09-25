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23:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Волков подерется перед Нурмагомедовым на UFC 254

Российский тяжеловес Александр Волков выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 октября и подерется перед главным поединком между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте UFC Russia.

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Источник: Reuters

Соперником 31-летнего россиянина станет американец Уолт Харрис. В главном поединке вечера за титул чемпиона UFC в легком весе побьются Нурмагомедов и Гэтжи. Также на турнире выступят Умар и Абубакар Нурмагомедовы.

В последний раз Волков выходил в октагон в июне. Тогда россиянин выступил на турнире в США. Бой с его участием возглавил ивент в Лас-Вегасе. Схватка с американцем Кертисом Блейдсом продлилась все пять раундов и завершилась поражением российского тяжеловеса решением судей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Волков уже во второй раз будет биться перед Нурмагомедовым. В октябре 2018-го он выступил на UFC 229, уступив Деррику Льюису. В главном бою ивента Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Волков — бывший чемпион Bellator. В UFC россиянин одержал пять побед и потерпел два поражения.

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