Промоутер решился на бой в MMA в 49 лет

«Почему старик вроде меня хочет, чтобы ему надрали зад? Что ж, я уже 12 лет продвигаю бои и прошу этих ребят драться ради того, чтобы мы с партнерами заработали денег», — заявил Макмэн. Свой гонорар за поединок бизнесмен отдаст на благотворительность. «Раньше я видел всю эту боль, эмоции, пот только со стороны, теперь пришло время ощутить это самому», — заявил он.