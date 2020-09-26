Гэтжи предсказали победу над Нурмагомедовым

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«Хабиб столкнется с человеком, у которого бездонный топливный бак и сердце льва. Даже если Джастин устанет, он продолжит творить безумные вещи. У него прекрасный лоукик, он отлично защищается от тейкдаунов», — заявил Рюттен.

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Он также добавил, что Гэтжи может стать тем бойцом, который «лишит Хабиба его короны», предсказал Рюттен.

Нурмагомедов подерется с Гэтжи в главном поединке UFC 254, который пройдет 25 октября. Россиянин выйдет в октагон в статусе действующего чемпиона UFC.