Россиянин Ибрагимов потерпел четвертое поражение подряд в UFC

Для бразильца этот бой стал дебютным в UFC. За карьеру он одержал десять побед при двух поражениях.

Ибрагимов уступил в четвертый раз подряд, россиянин так и не выиграл под эгидой UFC. Всего на счету 25-летнего спортсмена восемь побед и четыре поражения.