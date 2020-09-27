Россиянин Ибрагимов потерпел четвертое поражение подряд в UFC
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (MMA) Хадис Ибрагим уступил бразильцу Данило Маркесу в рамках турнира UFC на «Бойцовском острове».
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (MMA) Хадис Ибрагим уступил бразильцу Данило Маркесу в рамках турнира UFC на «Бойцовском острове».
Поединок спортсменов в полутяжелом весе открыл шоу UFC 253. По итогам трех раундов 34-летний Маркес первенствовал единогласным судейским решением (29−28, 29−28, 30−27).
Для бразильца этот бой стал дебютным в UFC. За карьеру он одержал десять побед при двух поражениях.
Ибрагимов уступил в четвертый раз подряд, россиянин так и не выиграл под эгидой UFC. Всего на счету 25-летнего спортсмена восемь побед и четыре поражения.