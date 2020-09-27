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09:55 (мск), источник: Sport24

Чеченского друга Хабиба побили на UFC в Абу-Даби. Не помогли даже подсказки Нурмагомедова

Зубайре не помогло даже присутствие Нурмагомедова.

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Источник: Sport24

Почти 7 лет прошло с того момента, как Зубайра Тухугов подписался в UFC. До 2016-го он три раза выиграл, один раз проиграл и взял вынужденную паузу.

Сначала Зубайру не пускало драться Антидопинговое агенство США, а в 2018-м, когда он уже должен был вернуться, Тухугов получил отстранение от Атлетической комиссии Невады. Виной тому внеплановый бой против Конора Макгрегора.

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Ровно год назад Зубайре удалось снова зайти в октагон UFC (на этот раз — легально). Тогда он приехал в Абу-Даби, провел 15 минут в клетке с Лероном Мерфи и вынес из нее очень тяжелую ничью.

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В начале 2020-го Тухугов долетел до Новой Зеландии, чтобы за 3 минуты и 21 секунду эффектно забить Кевина Агиллара и победить впервые с 2015-го.

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На этой неделе Зубайра вернулся туда, где ровно год назад ему было непросто драться, а в соперники Тухугову дали Хакима Даводу (4−1 в UFC).

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Несмотря на то, что между ними вроде не было никакой личной истории, но что Даводу, что Тухугов, хоть как-то, но пытались сделать это противостояние интересным и за пределами клетки.

Хаким рассказывал, как ирландские фанаты завалили его сообщениями в духе: «Отомсти за Конора!», а Зубайра настраивался на месть самостоятельно, пообещав своему другу Марату Магомедову (Даводу побеждал его дважды) побить канадца.

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Забегая чуть вперед: Марата порадовать не удалось.

Первая половина боя выглядела очень близкой, но дальше Тухугов начал уставать, а Даводу — прибавлять. В третьем раунде канадец чаще попадал, не давал Зубайре перевести себя на канвас, и в итоге статистика по нанесенным ударам выглядела максимально плохо для россиянина — 61 на 30.

Победа раздельным решением ушла Даводу. Хаким спокойно принял результат, пожал руки Тухугову, Хабибу и Исламу Махачеву, а затем, получив слово внутри октагона, не менее спокойно объяснил, почему у него не вышло выступить чуть ярче: «Все видели, что он от меня убегал».

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