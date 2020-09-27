Адесанья нокаутировал Косту и защитил чемпионский титул

Победитель нокаутировал своего соперника во втором раунде (3:59) — рефери зафиксировал технический нокаут. 31-летний Адесанья провел 20 поединков в ММА и во всех одержал победы (15 нокаутов). 29-летний Коста впервые потерпел поражение. В его активе 13 победных поединков (11 нокаутов).