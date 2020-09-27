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18:43 (мск), источник: Sport24

Макгрегор обвинил во лжи президента UFC Уайта

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор ответил президенту промоушена Дэйне Уайту.

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Уайт ранее раскритиковал поступок Макгрегора, который выложил их личную переписку. В переписке в начале года Конор обсуждал с главой UFC возможных соперников.

«Здесь все знают, даже дамы, что есть некий мужской кодекс, понимаете? Это то, что вы не сделаете. Это одна из самых грязных вещей, которую вы можете сделать», — заявил Уайт.

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«Кодекс был нарушен, когда ты соврал, что я отказываюсь драться, приятель. Я говорил, что хочу бой с Джастином [Гэтжи] в мае, а ты пошел и сказал, что я не хочу драться. Дело не в Диего [Санчесе]. Диего был нужен, чтобы получить больше боев. Кроме того, ты был задействован в переговорах о бое с Мэнни [Пакьяо], есть юридические документы. Хватит врать», — написал ирландец в твиттере.

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