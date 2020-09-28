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11:48 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Абдурахимов снялся с турнира UFC из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов снялся с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Абдурахимов должен был провести бой против француза Сирила Гана на турнире UFC 17 октября.

«Шамиль снялся с турнира по состоянию здоровья», — сказал собеседник агентства, отметив, что «это не коронавирус».

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально бой должен был состояться в июле, но был перенесен. В послужном списке Абдурахимова 20 побед и пять поражений. В активе Гана шесть побед и ни одного поражения.

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