Россиянин Абдурахимов снялся с турнира UFC из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов снялся с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов снялся с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Абдурахимов должен был провести бой против француза Сирила Гана на турнире UFC 17 октября.
«Шамиль снялся с турнира по состоянию здоровья», — сказал собеседник агентства, отметив, что «это не коронавирус».
Изначально бой должен был состояться в июле, но был перенесен. В послужном списке Абдурахимова 20 побед и пять поражений. В активе Гана шесть побед и ни одного поражения.