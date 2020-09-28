Россиянин Абдурахимов снялся с турнира UFC из-за проблем со здоровьем

«Шамиль снялся с турнира по состоянию здоровья», — сказал собеседник агентства, отметив, что «это не коронавирус».

Изначально бой должен был состояться в июле, но был перенесен. В послужном списке Абдурахимова 20 побед и пять поражений. В активе Гана шесть побед и ни одного поражения.