Опубликован видеоанонс боя Нурмагомедова и Гэтжи

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

В видео рассказывается о достижениях спортсменов. Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yCc97_1uYzA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед поединком Нурмагомедова и Гэтжи еще один россиянин, тяжеловес Александр Волков подерется с американцем Уолтом Харрисом. Также на турнире выступят Умар и Абубакар Нурмагомедовы.