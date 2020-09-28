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11:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликован видеоанонс боя Нурмагомедова и Гэтжи

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видеоанонс поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Ролик предоставлен правообладателем.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

В видео рассказывается о достижениях спортсменов. Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед поединком Нурмагомедова и Гэтжи еще один россиянин, тяжеловес Александр Волков подерется с американцем Уолтом Харрисом. Также на турнире выступят Умар и Абубакар Нурмагомедовы.


Нурмагомедов о бое с Гэтжи: какой-то неприязни с моей стороны к нему не будет
Ruptly

26 сентября ветеран UFC, голландец Бас Рюттен посчитал, что Гэтжи сможет победить Нурмагомедова. По его мнению, у американца бездонный топливный бак и сердце льва.

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