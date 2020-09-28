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16:12 (мск), источник: ТАСС

Хабиб Нурмагомедов стал седьмым в рейтинге «самых продаваемых спортсменов»

ТАСС, 28 сентября. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов занял седьмое место в рейтинге «самых продаваемых спортсменов» 2020 года, составленным компанией Nielsen.

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Рейтинг составляется на основе следующих критериев: влияние, достижения, актуальность, резонанс, доход.

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По итогам подсчетов Нурмагомедов набрал 106 баллов. Россиянин обошел в рейтинге футболиста Мохаммеда Салаха (9-е место, 103 балла), гонщика Льюиса Хэмилтона (21-е место, 87 баллов), теннисиста Рафаэля Надаля (28-е место, 79 баллов) и других.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли футболисты Лионель Месси (1-е место, 115 баллов) и Криштиану Роналду (2-е место, 113 баллов), третьим стал баскетболист Леброн Джеймс (110 баллов).

Ранее в сентябре журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Первое место занял Месси, заработав за год $126 млн, из которых $92 млн — зарплата, $34 млн — рекламные контракты. На втором месте — Криштиану Роналду с заработком $117 млн.

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