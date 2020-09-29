Макгрегор захотел подраться с Порье вне UFC

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32-летний Макгрегор готов взять на себя организацию боя и анонсировал, что он будет показательным, а вырученные средства пойдут на благотворительность. Порье, который сам руководит фондом The Good Fight Foundation, уже дал предварительное согласие. Ожидается, что бой пройдет в Дублине 12 декабря.

Ранее Макгрегор выложил в открытый доступ переписку с главой UFC Дэйной Уайтом. Ирландец захотел организовать поединок против ветерана UFC Диего Санчеса, но получил отказ. Позже сам Уайт назовет обнародование переписки «грязным поступком».

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