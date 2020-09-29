Бойцы UFC начали избегать встречи с Новым Хабибом

Источник: AFP 2020

Абдель-Азиз поблагодарил Нила Магни, представителя полусредней весовой категории в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), как одного из немногих, кто готов подраться с Чимаевым. «Уважаю, Нил. Многие парни из рейтинга уже перестали брать трубку», — отметил Абдель-Азиз.

Поединок Чимаева должен возглавить один из турниров UFC. Среди вероятных соперников — ветеран UFC бразилец Дэмиен Майя. Сам Чимаев выражал готовность подраться с американцем Стивеном Томпсоном.

Чимаева сравнивают с другим клиентом Абдель-Азиза — россиянином Хабибом Нурмагомедовым за агрессивный стиль ведения поединка. Шведский боец чеченского происхождения провел три боя за 66 дней в UFC и одержал победу в каждом из них, установив рекорд организации. Последний из трех поединков продлился 17 секунд.

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