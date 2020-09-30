Нурмагомедов заявил, что Макгрегор не заслуживает реванша

Хабиб сказал: «Макгрегор — отброс человечества, он — мусор. Когда ты касаешься его, то сам начинаешь плохо пахнуть. Он не заслужил бой со мной.

Нурмагомедову 32 года, он одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Осенью 2018 года он болевым приемом победил Макгрегора. 31-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).