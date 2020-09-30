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10:22 (мск), источник: ТАСС

Нурмагомедов заявил, что Макгрегор не заслуживает реванша

ТАСС, 30 сентября. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не собирается давать реванш ирландцу Конору Макгрегору. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на слова менеджера россиянина Али Абдельазиза.

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Макгрегор в начале июня заявил о завершении карьеры. Глава UFC Дэйна Уайт ранее предложил бойцам принять участие в шоу The Ultimate Fighter.

Хабиб сказал: «Макгрегор — отброс человечества, он — мусор. Когда ты касаешься его, то сам начинаешь плохо пахнуть. Он не заслужил бой со мной.
Али Абдельазиз
менеджер бойца Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедову 32 года, он одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Осенью 2018 года он болевым приемом победил Макгрегора. 31-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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