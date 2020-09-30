Нурмагомедову предлагали реалити-шоу с Макгрегором
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отверг предложение принять участие в
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отверг предложение принять участие в
Менеджер 32-летнего россиянина Али
29 сентября также стало известно отношение Нурмагомедова к возможному возобновлению карьеры ирландца. Действующий чемпион UFC не верит, что Макгрегор вновь выступит по правилам MMA и считает его «твиттер-бойцом».
25 октября россиянину предстоит поединок против американца Джастина Гэтжи. Для Нурмагомедова это станет уже третьей защитой пояса. Американский боец подходит к противостоянию в статусе временного чемпиона.
Нурмагомедов и Макгрегор возглавили турнир UFC 229 осенью 2018-го. Российский боец одержал победу над ирландцем и впервые защитил чемпионский пояс.
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