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11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедову предлагали реалити-шоу с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отверг предложение принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF) вместе с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает TMZ.

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Источник: Reuters

Менеджер 32-летнего россиянина Али Абдель-Азиз отметил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассчитывало привлечь Нурмагомедова и Макгрегора к съемкам нового сезона TUF. Однако, российский боец отказался от совместной работы с «человеческим мусором» — именно так, со слов Абдель-Азиза, Нурмагомедов охарактеризовал Макгрегора.

29 сентября также стало известно отношение Нурмагомедова к возможному возобновлению карьеры ирландца. Действующий чемпион UFC не верит, что Макгрегор вновь выступит по правилам MMA и считает его «твиттер-бойцом».

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25 октября россиянину предстоит поединок против американца Джастина Гэтжи. Для Нурмагомедова это станет уже третьей защитой пояса. Американский боец подходит к противостоянию в статусе временного чемпиона.

Нурмагомедов и Макгрегор возглавили турнир UFC 229 осенью 2018-го. Российский боец одержал победу над ирландцем и впервые защитил чемпионский пояс.

В реалити-шоу TUF неизвестные бойцы получают шанс выиграть контракт с UFC. Претенденты на приз разбиты на две команды, которые возглавляют известные бойцы промоушена.

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