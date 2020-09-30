«Завышает ценник, отдаляя реванш»: Минеев об Исмаилове, UFC и кино

Источник: Газета.Ру

«Таких, как мой персонаж, у нас полстраны»

— До появления «Русского рейда» на киноэкранах остаются считанные часы. Волнуетесь, или, наоборот, есть чувство азарта, желание увидеть оценку дебютной работы?

— Скорее, второе. Волнение — это про ММА, когда в клетку выходишь. Или когда с парашютом прыгаешь. А вот премьера фильма… Возможно, это из-за того, что для меня это в новинку. По поводу оценок: уверен, что зрителя может зацепить количество драк. Интересны и сюжетные линии, которые возьмут за душу. Любовь, семейная драма, уличная жизнь — там все! Будет интересно, сто процентов.

— Боец ММА постоянно находится под прицелом камер. Вот только на сей раз вы были не в клетке, а на съемочной площадке. Новый опыт получился удачным?

— Я очень благодарен бэкграунду из смешанных единоборств, который научил правильно вести себя перед камерами. Спортсмены часто мелькают в медиа, раскручивают поединки. Но все же кино — это совершенно другое: переснять эпизод несколько раз, проявить эмоции… Однажды 25 раз сцену переснимали! Я был готов к такому — опыт отличный.

— Генеральный продюсер «Русского рейда» Ольга Лоянич признавалась, что при выборе исполнителей ролей для вас было сделано одно-единственное исключение. Дело в отсутствии актерского образования…

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— И ребятам спасибо, что поверили в меня! Думаю, я их не подвел — претензий ко мне не было. Но была отличная команда: выпускник МХАТа, ВГИКа… Мы подружились, я часто подходил и спрашивал: «Подскажите, а как тут лучше сделать?» Вот на такой дружеской волне и шла работа. Так что никаких проблем в плане наличия/отсутствия актерского образования не было.

— Лоянич упомянула ваше внешнее сходство с Томом Харди. Есть ли в отечественном или зарубежном кино актеры, на которых вы равнялись?

— Этой задачи не ставил перед собой. Однако был и остается неким ориентиром Владимир Высоцкий: сногсшибательная харизма, сильнейший голос.

— Ваш персонаж — главарь банды рейдеров. Каково это, вживаться в роль отрицательного героя?

— Сверхъестественного ничего не придумывал. Ведь, если вдуматься, я в какой-то степени играл самого себя. Парня, который занимался спортом, но оказался на обочине жизни. У нас полстраны таких: ребята не находят себя и попадают то в «службы», то в бизнес, то по ту сторону закона. Сложностей не было: я из провинциального города. Там среди некоторых мальчишек такие герои даже в почете.

— Намерены продолжать раскрываться как актер?

— Безусловно. Мне понравилось! Еще до выхода «Русского рейда» поступали новые предложения — надеюсь, дальше их будет не меньше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzGNJjVJSql/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzGNJjVJSql/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzGNJjVJSql/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-24T15:07:41+00:00">24 Июн 2019 в 8:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня пять поясов — сколько их у Исмаилова?»

— 9 сентября в Москве прошел турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, а вы в главном бою вечера стали чемпионом Fight Nights Global. Пришло ли осознание: «у меня на полке чемпионский пояс»?

— Отличный вопрос. Камил Гаджиев (глава промоушена Fight Nights Global — «Газета.Ru») надел мне на талию пояс, а я неделю приходил в себя. Не понимал, чего добился. Как по инерции, просыпался в шесть утра, шел на тренировку. И только сейчас я осознал, насколько много проделано работы. Не пересматривал бой, но друзья и многие болельщики отмечали, что это был новый уровень.

— После боя вы вызвали на бой Магомеда Исмаилова. Фраза «Если у тебя голова на скафандр похожа, это не значит, что ты космонавт» — импровизация или домашняя заготовка?

— Импровизация. Когда идешь в клетку, будь уверен в победе, но не загадывай. А тут пояс на мне, и один-единственный незакрытый вопрос. Я знал, что Исмаилов будет на турнире; знал, что он следит за мной. Я с юмором, он с юмором, давняя история — все сложилось.

— Исмаилов говорил, что в бою с ним для вас на кону будет стоять вся карьера, и в случае поражения вы начнете все сначала. Как думаете, потенциальный бой с Магомедом — главный в карьере?

— В этой схватке надо ставить точку. Но то, что поражение перечеркнет всю карьеру… А куда же пропадет весь труд, мастерство и победы, которые я добывал все эти годы? Мне проигрывать Магомеду никак нельзя, но я и не проиграю: в первом бою (поединок прошел в октябре 2018 года и завершился ничьей) я отлично проявил себя с тяжелейшей травмой. А теперь, если все обойдется без повреждений, результат будет для меня куда позитивнее.

— Сложно спорить с тем, что ваша дилогия — это главное противостояние в отечественных ММА прямо сейчас. Шумихи много, денег на кону не меньше — почему же так медленно протекают переговоры по бою?

— Объясняю. Во-первых, деньги пока никакие не стоят. Понятно, что бой может принести серьезную сумму, но тут начинается непонятная игра со стороны Исмаилова. Он завышает ценник и отдаляет реванш. Во-вторых, есть организация, которая сделает поединок — это Fight Nights. А Магомед связал себя с АСА: они его не отпускают и в то же время не предлагают альтернативу. Тут дело не в самом бое, а именно в условиях.

— Магомед требует за реванш 30 млн рублей. А какой гонорар выдвинет Владимир Минеев?

— На мне чемпионский пояс Fight Nights, еще четыре титула в кикбоксинге. Пять поясов! Хоть один пояс у Исмаилова есть? Окей, парень раскрутил себя. Но это же не повод так завышать цену. Просто неадекватно. Почему я, будучи чемпионом, должен получить меньше? Если он найдет человека, который заплатит 61 миллион — ну пожалуйста! Но в случае с 30 млн я буду настаивать, чтобы мой гонорар был больше.

— Если не Исмаилов, то кто тогда? У Магомеда был бой с Александром Емельяненко, но ваша встреча на боксерском ринге с Емельяненко-младшим так и осталась на уровне слухов.

— Действительно, смысла говорить о встрече с Емельяненко нет… Пускай Магомед завершает свои дела в АСА, а я его дождусь. Мне есть чем заняться: тут и служба в армии, и документы для визы в США, и рассмотрение предложений из зарубежных промоушенов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpJfnLpnEPi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpJfnLpnEPi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpJfnLpnEPi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kamil Gadzhiev (@kamilgadzhiev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-20T08:32:48+00:00">20 Окт 2018 в 1:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Аплодирую Чимаеву. Как соперник он мне интересен»

— В российских ММА летом зажег Исмаилов, за океаном же продолжает феерить Хамзат Чимаев. «Борз» впечатлил? Или пока сложно давать оценку шведу чеченского происхождения, учитывая не самый высокий уровень оппозиции?

— Фактор соперников имеет место быть. Но парень — молодец! Он хорошо общается с моим товарищем, бойцом Альбертом Дураевым. Только аплодирую Хамзату: за 66 дней три схватки провел и сотворил историю.

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— В перспективе такой соперник мог бы быть вам интересен?

— Да, конечно! Если мой переход в UFC состоится.

— За кем-то еще пристально следите в UFC?

— Ни за кем конкретно. Скорее, в общем стараюсь смотреть бои.

— Нельзя не упомянуть главное противостояние 2020 года в мире ММА: менее чем через месяц Хабиб Нурмагомедов разделит октагон с Джастином Гэтжи. Какие ожидания от схватки 24 октября?

— Надеюсь, титул останется в России. Гэтжи хороший соперник, но уровень борьбы Хабиба на голову выше. Да, у американца отличный удар — тут важно чемпиону тактику правильно выбрать. Хорошим вектором был Абдулманап Магомедович (отец Нурмагомедова), он многое вложил в сына. Однако уверен, что вместе с тренерским штабом Хабиб подберет правильный геймплан на поединок. В Гэтжи мне нравится то, что он не поливает грязью соперника, как делают многие в США. Но, возможно, дело в том, что у соперников один менеджер (Али Абдель-Азиз).

— Смерть отца не могла не сказаться на настрое непобежденного чемпиона UFC. Станет ли это преимуществом для Гэтжи в восьмиугольнике?

— Такая трагедия может как мотивировать, так и демотивировать… Но я верю, что Хабиб справится. А то многие злопыхатели постоянно твердят: «Без отца ничего не сможет. Его постоянно вели и оберегали».

— Наконец, возвращаемся к твоим планам. Есть и статус, и фанатская база; в России у тебя осталось всего одно незавершенное дело. Можно ли сказать, что после реванша с Исмаиловым переход в UFC станет приоритетом?

— Это уже мой приоритет. Я создаю все предпосылки, чтобы переход состоялся.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BogN2kPhxmo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BogN2kPhxmo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BogN2kPhxmo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Владимир Минеев/VladimirMineev (@mineevmma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-04T07:48:45+00:00">4 Окт 2018 в 12:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.