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12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент UFC обвинил Макгрегора в срыве реванша с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обвинил ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора в срыве реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

«Хабиб был согласен, пока Конор не начал творить все это дерьмо», — заявил Уайт. Он подчеркнул, что верил в возможность провести ответный поединок, но Макгрегор «все испортил».

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора должен был стать кульминацией реалити-шоу The Ultimate Fighter. 30 сентября сообщалось, что россиянин отверг предложение участвовать в нем, назвав ирландца «человеческим мусором». Об этом рассказал менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Также 30 сентября Макгрегор назвал дату боя с американцем Дастином Порье. Ирландец заявил, что он пройдет 12 декабря в рамках благотворительного турнира, и трансляция будет бесплатной.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора возглавил турнир UFC 229 осенью 2018-го. Российский боец одержал победу над ирландцем и впервые защитил чемпионский пояс.

25 октября россиянину предстоит поединок против американца Джастина Гэтжи. Американский боец подходит к противостоянию в статусе временного чемпиона.

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