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11:01 (мск), источник: Sport24

Макгрегор организовал себе следующий бой: это будет реванш с Порье. В 2014-м Конор нокаутировал его за 1,5 минуты

UFC не при делах (вроде бы).

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Источник: AP 2020

Конор Макгрегор снова пытается устроить себе бой через твиттер. 25 сентября ирландец объявил, что в конце года подерется по правилам бокса с Мэнни Пакьяо.

Теперь он организовывает поединок в чуть более привычной обстановке: в клетке и по правилам MMA, а своим соперником видит Дастина Порье. Ирландец предложил бывшему временному чемпиону UFC подраться, обозначив дату — 12 декабря, и можно было бы подумать, что Конор решился на возвращение в титульную гонку, ради чего и готов рискнуть. Но не все так просто.

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На самом деле, Макгрегор обратился к Порье с идеей благотворительного боя, и учитывая деятельность Дастина на этом фронте (в 2018 году Порье зарегистрировал благотворительную организацию The Good Fight Foundation), неудивительно, что американец согласился без долгих обсуждений.

План Конора: выставочный поединок без весовых категорий по правилам ММА, а место проведения — площадка Point Depot в Дублине. Ну, а главная и самая любопытная деталь — в организации боя не будет участвовать UFC.

В компании уже попытались вмешаться, предложив легковесам побиться на одном из своих турниров, и Порье даже успел согласиться. Но Макгрегор это предложение проигнорировал, а вместо внятного ответа оставил в твиттере вот такой постер.

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Как было упомянуто в начале, на прошлой неделе в твиттере ирландца случился мощный всплеск разоблачающих посланий, и досталось в них (по большей части) президенту UFC Дэйне Уайту.

Конор обнародовал свою февральскую переписку с Уайтом в директе инстаграма, и из скриншотов той беседы мы узнали, что:

  • под Макгрегора не захотели делать шоу в Лос-Анджелесе;.
  • Макгрегору не позволили драться в мае (когда он, вроде бы, готов был встретиться с Гэтжи);.
  • Макгрегор насмешил Уайта идеей поединка с пробитым ветераном Диего Санчесом;.
  • Макгрегору предлагали стать запасным под бой Нурмагомедов — Фергюсон, но Конор отказался, потому что он «не выходит на замену».
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Непонятно, чего хотел добиться Макгрегор, показав миру чат с боссом, но Уайт на этот слив очень обиделся, назвав поступок ирландца грязным. Также, по словам функционера, своими твиттами Конор сорвал планы компании организовать реванш ирландца с Хабибом Нурмагомедовым. Тем не менее, Уайт и намека не дал на прекращение сотрудничества с Макгрегором. Но Конор, подождав пару дней, продолжил портить отношения с работодателем.

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Вероятно, ирландцу нет смысла держаться за сотрудничество с UFC. Но вот Порье едва ли так просто рискнет карьерой в компании, где он мечтает стать неоспоримым чемпионом. Тем более, сейчас Дастин располагается в рейтинге следом за двумя лучшими легковесами мира, а значит, его цель не так уж далека.

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С другой стороны, возможность подраться с Макгрегором для Порье может быть важна не только с точки зрения помощи нуждающимся — у него есть и другая причина рискнуть эксклюзивным контрактом с UFC.

Шесть лет назад Макгрегор и Порье уже встречались в октагоне, и тот бой обернулся для Дастина одним из самых болезненных поражений в карьере. Оба бойца тогда выступали в полулегком весе и подошли к очной встрече на серии из трех побед в UFC. Только Порье осенью 2014-го был пятым номером рейтинга и одним из самых мощных претендентов, а Макгрегор — вчерашним новичком, которого, как многим казалось, UFC проталкивала как самого попсового персонажа своего ростера. Дастин, по идее, должен был поставить обнаглевшего Конора на место, но на деле — рухнул в нокаут через 106 секунд после начала боя.

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Дальше Макгрегор, укрепившись в статусе большой звезды, продолжил завоевывать полулегкий вес, стал в нем чемпионом, а затем забрал пояс и легком весе.

Порье тоже поднялся на категорию выше, только сделал он это сразу же после поражения Конору. В новом дивизионе Дастин собрал мощную серию побед, взял временный титул, а затем подрался за неоспоримый, но проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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К нынешней точке своей карьеры Порье и Макгрегор двигались разными путями, однако все это время были недалеко друг от друга. Формально Дастин и Конор с 2016-го числились в UFC как легковесы, между которыми никогда не было пропасти в рейтинге, но их реванш только сегодня впервые выглядит реальным. И ради такой возможности Порье, вполне вероятно, может пойти против собственных работодателей.

Иван Ковалев

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