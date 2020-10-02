Макгрегор организовал себе следующий бой: это будет реванш с Порье. В 2014-м Конор нокаутировал его за 1,5 минуты
UFC не при делах (вроде бы).
UFC не при делах (вроде бы).
Конор Макгрегор снова пытается устроить себе бой через твиттер. 25 сентября ирландец объявил, что в конце года подерется по правилам бокса с Мэнни Пакьяо.
Теперь он организовывает поединок в чуть более привычной обстановке: в клетке и по правилам MMA, а своим соперником видит Дастина Порье. Ирландец предложил бывшему временному чемпиону UFC подраться, обозначив дату — 12 декабря, и можно было бы подумать, что Конор решился на возвращение в титульную гонку, ради чего и готов рискнуть. Но не все так просто.
На самом деле, Макгрегор обратился к Порье с идеей благотворительного боя, и учитывая деятельность Дастина на этом фронте (в 2018 году Порье зарегистрировал благотворительную организацию The Good Fight Foundation), неудивительно, что американец согласился без долгих обсуждений.
В компании уже попытались вмешаться, предложив легковесам побиться на одном из своих турниров, и Порье даже успел согласиться. Но Макгрегор это предложение проигнорировал, а вместо внятного ответа оставил в твиттере вот такой постер.
Как было упомянуто в начале, на прошлой неделе в твиттере ирландца случился мощный всплеск разоблачающих посланий, и досталось в них (по большей части) президенту UFC Дэйне Уайту.
Конор обнародовал свою февральскую переписку с Уайтом в директе инстаграма, и из скриншотов той беседы мы узнали, что:
Непонятно, чего хотел добиться Макгрегор, показав миру чат с боссом, но Уайт на этот слив очень обиделся, назвав поступок ирландца грязным. Также, по словам функционера, своими твиттами Конор сорвал планы компании организовать реванш ирландца с Хабибом Нурмагомедовым. Тем не менее, Уайт и намека не дал на прекращение сотрудничества с Макгрегором. Но Конор, подождав пару дней, продолжил портить отношения с работодателем.
Вероятно, ирландцу нет смысла держаться за сотрудничество с UFC. Но вот Порье едва ли так просто рискнет карьерой в компании, где он мечтает стать неоспоримым чемпионом. Тем более, сейчас Дастин располагается в рейтинге следом за двумя лучшими легковесами мира, а значит, его цель не так уж далека.
С другой стороны, возможность подраться с Макгрегором для Порье может быть важна не только с точки зрения помощи нуждающимся — у него есть и другая причина рискнуть эксклюзивным контрактом с UFC.
Шесть лет назад Макгрегор и Порье уже встречались в октагоне, и тот бой обернулся для Дастина одним из самых болезненных поражений в карьере. Оба бойца тогда выступали в полулегком весе и подошли к очной встрече на серии из трех побед в UFC. Только Порье осенью 2014-го был пятым номером рейтинга и одним из самых мощных претендентов, а Макгрегор — вчерашним новичком, которого, как многим казалось, UFC проталкивала как самого попсового персонажа своего ростера. Дастин, по идее, должен был поставить обнаглевшего Конора на место, но на деле — рухнул в нокаут через 106 секунд после начала боя.
Дальше Макгрегор, укрепившись в статусе большой звезды, продолжил завоевывать полулегкий вес, стал в нем чемпионом, а затем забрал пояс и легком весе.
Порье тоже поднялся на категорию выше, только сделал он это сразу же после поражения Конору. В новом дивизионе Дастин собрал мощную серию побед, взял временный титул, а затем подрался за неоспоримый, но проиграл Хабибу Нурмагомедову.
К нынешней точке своей карьеры Порье и Макгрегор двигались разными путями, однако все это время были недалеко друг от друга. Формально Дастин и Конор с 2016-го числились в UFC как легковесы, между которыми никогда не было пропасти в рейтинге, но их реванш только сегодня впервые выглядит реальным. И ради такой возможности Порье, вполне вероятно, может пойти против собственных работодателей.
Иван Ковалев