Французский дагестанец и Дочь проповедника: герои нового шоу UFC

Уильямс — Имавов
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После снятия с турнира Романа Копылова из-за положительного теста на коронавирус единственным участником шоу с российским гражданством остался Насрудин Имавов. Однако в октагоне этот спортсмен представит Францию, где он живет с десяти лет.
Уроженцу Дагестана предстоит дебютировать в UFC. Благодаря стечению обстоятельств 25-летний Имавов попал в промоушен даже без боя в претендентской серии Дэйны Уайта (DWCS). К волнительному вызову француз подходит на серии из пяти побед и с реноме универсального и перспективного атлета.
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Соперником Имавова станет Джордан Уильямс, как раз пробивавшийся в UFC через DWCS. Для 29-летнего американского средневеса поединок также будет дебютом в сильнейшем промоушене. Бойцы сойдутся в предварительном карде, который стартует в 02:30 мск.
Предполагая стремление обоих спортсменов с ходу впечатлить боссов организации, можно рассчитывать на довольно зрелищное противостояние. По мнению букмекеров, его фаворитом выглядит Уильямс, коэффициенты на победу которого составляют около 1,7 против 2,2 на успех Имавова.
Де Кастро — Фелипе
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Основной кард начнется в 05:30 мск. Соглавным событием вечера назначен бой 25-летнего бразильца Карлоса Фелипе и 33-летнего Йоргана де Кастро из Кабо-Верде. Эти спортсмены далеки от статуса звезд UFC, однако речь о ярко выраженных панчерах из тяжелого дивизиона. Такие схватки всегда могут подарить умопомрачительный нокаут.
Любопытно, что в своих последних поединках оба атлета потерпели первые поражения в карьере. И если де Кастро до этого трижды победил в UFC, то Фелипе только дебютировал в промоушене, а потому наверняка имеет меньший запас прочности в глазах матчмейкеров.
Отстает бразилец и в линиях букмекеров. Коэффициенты на его победу составляют 3,1−3,2 против около 1,4 на успех де Кастро.
Холм — Алдана
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Возглавит турнир очередной поединок с участием Холли Холм. Легендарной американке в октябре исполнится 39 лет, но она намерена организовать очередной титульный забег.
В прошлом году спортсменка по прозвищу Дочь прововедника вернулась в легчайший вес, чемпионкой которого была несколько лет назад. Вновь взять титул не получилось — Холм уступила техническим нокаутом грозной Аманде Нуньес. То поражение американка закрыла зимой, и сейчас она занимает второе место в рейтинге дивизиона.
Соперницей Холм станет шестой номер легчайшей категории Ирэн Алдана. Их бой должен был состояться еще в августе, но мексиканка подхватила коронавирус. Позднее 32-летняя спортсменка рассказывала, что перенесла инфекцию непросто, но гарантировала полную готовность к поединку. Отметила Алдана и максимальную мотивацию, ведь третья победа подряд (да еще и над столь именитой оппоненткой) вполне может подарить ей титульный шанс.
В таких условиях зрители, вероятно, увидят ожесточенную разборку. Даже букмекеры не рискуют отдать весомое предпочтение одной из спортсменок. Коэффициенты на победу обеих примерно равны и составляют около 1,9.
Примечательно, что в основном карде выступят еще две звезды женского легчайшего дивизиона UFC. Нидерландская экс-чемпионка промоушена Жермейн де Рандами (первый номер рейтинга) проверит на крепость челюсть американки Джулианны Пеньи (четвертый). Фавориткой букмекеры считают 36-летнюю голландку: коэффициенты ее победу составляют около 1,7 против 2,1−2,2 на триумф 31-летней представительницы США.