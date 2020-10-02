Соперник Волкова в UFC переболел коронавирусом

Источник: AFP 2020

Его слова приводит журналист Джеймс Линч в своем Twitter.

COVID-19 был выявлен у Харриса почти месяц назад. По словам американца, недуг не сильно повлиял на его подготовку к поединку против россиянина. Тяжеловесы подерутся 25 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В главном бою вечера сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Россиянину предстоит третий поединок в статусе чемпиона UFC в легком весе.