Бывший чемпион UFC подерется на голых кулаках

Источник: AP 2020

42-летнему американцу предстоит поединок против бывшего чемпиона KSW Марчина Розальски. Ивент пройдет 23 октября.

В 2019-м Барнетт принял решение возобновить карьеру в смешанных единоборствах (MMA). Он подписал контракт с Bellator, но так и не смог провести ни одного поединка в рамках организации.

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Барнетт не выступал с 2016 года. Тогда бывший чемпион UFC одержал победу над белорусским тяжеловесом Андреем Орловским. Американец завоевал титул UFC в 2002 году. Однако, после проваленного допинг-теста Барнетт был лишен пояса.