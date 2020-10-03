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08:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC подерется на голых кулаках

Американский тяжеловес Джош Барнетт, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), подерется на голых кулаках под эгидой польской организации KSW. Об этом сообщает MMA Junkie.

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Источник: AP 2020

42-летнему американцу предстоит поединок против бывшего чемпиона KSW Марчина Розальски. Ивент пройдет 23 октября.

В 2019-м Барнетт принял решение возобновить карьеру в смешанных единоборствах (MMA). Он подписал контракт с Bellator, но так и не смог провести ни одного поединка в рамках организации.

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Барнетт не выступал с 2016 года. Тогда бывший чемпион UFC одержал победу над белорусским тяжеловесом Андреем Орловским. Американец завоевал титул UFC в 2002 году. Однако, после проваленного допинг-теста Барнетт был лишен пояса.

Барнетт известен по выступлениям в Pancrase, Pride и Strikeforce. В активе Мастера Войны 35 побед при восьми поражениях.

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