Гэтжи назвал самого презираемого бойца UFC

Гэтжи заявил, что не уважает соотечественника Колби Ковингтона. «Он ведет себя добродушно, но, когда камера выключается, становится трусом и фальшивым человеком. Я презираю его больше, чем кого-либо на земле, за исключением педофилов, убийц и так далее. Как мужчина, я бы с удовольствием дал ему пощечину», — высказался он. Спортсмен добавил, что поменял свое отношение к бойцу после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.