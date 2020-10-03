Гэтжи назвал самого презираемого бойца UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи назвал самого презираемого бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи назвал самого презираемого бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.
Гэтжи заявил, что не уважает соотечественника Колби Ковингтона. «Он ведет себя добродушно, но, когда камера выключается, становится трусом и фальшивым человеком. Я презираю его больше, чем
14 сентября Ковингтон встретился с президентом США. Трамп пожелал бойцу удачи в UFC. В конце видео звезда промоушена пожал руку американскому лидеру и поднес ее к своему лицу. Это озадачило пользователей.
Ковингтон — бывший обладатель временного пояса UFC в полусреднем весе. Он известен активной поддержкой Трампа.