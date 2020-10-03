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12:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Гэтжи назвал самого презираемого бойца UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи назвал самого презираемого бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

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Гэтжи заявил, что не уважает соотечественника Колби Ковингтона. «Он ведет себя добродушно, но, когда камера выключается, становится трусом и фальшивым человеком. Я презираю его больше, чем кого-либо на земле, за исключением педофилов, убийц и так далее. Как мужчина, я бы с удовольствием дал ему пощечину», — высказался он. Спортсмен добавил, что поменял свое отношение к бойцу после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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14 сентября Ковингтон встретился с президентом США. Трамп пожелал бойцу удачи в UFC. В конце видео звезда промоушена пожал руку американскому лидеру и поднес ее к своему лицу. Это озадачило пользователей.


Колби Ковингтон из UFC комментирует звонок Трампа, называя движение BLM «шуткой»
Ruptly

Ковингтон — бывший обладатель временного пояса UFC в полусреднем весе. Он известен активной поддержкой Трампа.

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