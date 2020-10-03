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14:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского бойца уволили из UFC

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Хадиса Ибрагимова уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники в промоушне.

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Кроме россиянина UFC покинут итальянец Мара Ромеро Борелла, бразилец Иури Алкантара и американец Джефф Хьюз.

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27 сентября Ибрагимов проиграл бразильцу Данило Маркесу на турнире UFC 253, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Для 25-летнего россиянина поражение стало четвертым в карьере. Все четыре поединка спортсмен проиграл в UFC. До выступления в промоушне он одержал восемь побед и не потерпел ни одного поражения в поединках по правилам MMA.

В июле сообщалось, что руководство UFC собирается уволить россиянина Романа Богатова из-за якобы неонацистской татуировки его тренера Алексея Кисера. В англоязычном Twitter обратили внимание на татуировку тренера с изображением черного солнца и посчитали ее неонацистской.

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