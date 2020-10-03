Российского бойца уволили из UFC
Российского бойца смешанного стиля (MMA) Хадиса Ибрагимова уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники в промоушне.
Российского бойца смешанного стиля (MMA) Хадиса Ибрагимова уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники в промоушне.
Кроме россиянина UFC покинут итальянец Мара Ромеро Борелла, бразилец Иури Алкантара и американец Джефф Хьюз.
27 сентября Ибрагимов проиграл бразильцу Данило Маркесу на турнире UFC 253, который прошел на «Бойцовском острове» в
В июле сообщалось, что руководство UFC собирается уволить россиянина Романа Богатова