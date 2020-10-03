Российского бойца уволили из UFC

27 сентября Ибрагимов проиграл бразильцу Данило Маркесу на турнире UFC 253, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Для 25-летнего россиянина поражение стало четвертым в карьере. Все четыре поединка спортсмен проиграл в UFC. До выступления в промоушне он одержал восемь побед и не потерпел ни одного поражения в поединках по правилам MMA.