Уайт сообщил о намерении в шестой раз организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

Ранее бой между россиянином и американцем срывался уже пять раз. В последний раз это произошло в марте 2020 года из-за коронавируса.

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«Если Хабиб победит Гэтжи, то вы получите бой с Тони Фергюсоном, над которым мы сейчас работаем. И, надеюсь, этот бой с Хабибом состоится, потому что я знаю, что люди хотят его увидеть», — приводит слова Уайта Sports Illustrated.