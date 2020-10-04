Имавов дебютировал в UFC с победы над Уильямсом
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Французский боец смешанного стиля (MMA) Насрудин Имавов одержал победу над американцем Джорданом Уильмсом на турнире UFC, прошедшем на «Бойцовском острове» в ОАЭ.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Французский боец смешанного стиля (MMA) Насрудин Имавов одержал победу над американцем Джорданом Уильмсом на турнире UFC, прошедшем на «Бойцовском острове» в ОАЭ.
Для обоих спортсменов поединок стал дебютным в лиге. Противостояние прошло в среднем весе. По итогам трех раундов 25-летний Имавов первенствовал единогласным судейским решением (29−27, 29−27, 29−28).
Француз дагестанского происхождения одержал девятую победу в карьере при двух поражениях.
Уильямс уступил в четвертый раз. На счету 29-летнего американца осталось девять побед, еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.