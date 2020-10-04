Холли Хольм победила Ирен Альдану на турнире UFC

Поединок Хольм и Альданы должен был состояться в ночь на 2 августа в Лас-Вегасе (США, штат Невада), однако был перенесен из-за обнаружения коронавируса у мексиканки.

Хольм провела 19 поединков, в которых одержала 14 побед и пять раз проиграла. На счету 32-летней Альданы 12 побед и шесть поражений. В женском рейтинге UFC в легчайшем весе Хольм занимает второе место, Альдана — шестое.