Холли Хольм победила Ирен Альдану на турнире UFC
ТАСС, 4 октября. Американка Холли Хольм победила Ирен Альдану из Мексики в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night. Турнир прошел на «Бойцовском острове» в
ТАСС, 4 октября. Американка Холли Хольм победила Ирен Альдану из Мексики в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night. Турнир прошел на «Бойцовском острове» в
Поединок завершился победой 38-летней Хольм единогласным решением судей.
Поединок Хольм и Альданы должен был состояться в ночь на 2 августа в
Хольм провела 19 поединков, в которых одержала 14 побед и пять раз проиграла. На счету 32-летней Альданы 12 побед и шесть поражений. В женском рейтинге UFC в легчайшем весе Хольм занимает второе место, Альдана — шестое.