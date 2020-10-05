Российский боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой с разворота
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Бибулатов эффектно нокаутировал бразильца Родриго Прайа на турнире ACA 112 в Грозном.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Бибулатов эффектно нокаутировал бразильца Родриго Прайа на турнире ACA 112 в Грозном.
Спортсмены встречались в рамках легчайшей весовой категории. Россиянин нанес сопернику удар ногой в голову с разворота на второй минуте поединка. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Бибулатова.