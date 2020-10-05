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12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой с разворота

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Бибулатов эффектно нокаутировал бразильца Родриго Прайа на турнире ACA 112 в Грозном.

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Спортсмены встречались в рамках легчайшей весовой категории. Россиянин нанес сопернику удар ногой в голову с разворота на второй минуте поединка. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Бибулатова.

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