Эффектный нокаут за 69 секунд. Боец из Грозного повторил коронный удар Майка Тайсона
Под горячую руку Албасханова попал Дмитрий Шапошников. Победу Расула отдельно отметил Рамзан Кадыров.
Под горячую руку Албасханова попал Дмитрий Шапошников. Победу Расула отдельно отметил Рамзан Кадыров.
4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 112. Сказать, что он удался, значит не сказать ничего. Ярчайшие поединки, роскошные слэмы и тейкдауны, досрочные победы — часть того, о чём можно упомянуть.
Но, пожалуй, самый яркий нокаут, как не парадоксально, случился в противостоянии бойцов наилегчайшей весовой категории. Предварительный кард шоу закрывала схватка Алексея Шапошникова и Расула Албасханова.
Первый выходил в клетку после десятимесячного простоя. Последний раз он бился в декабре 2019 года. Тога на турнире ACA 103 спортсмен из Екатеринбурга проиграл решением судей Гоге Шаматаве. Что касается Расула, то боец, некогда дравшийся с мощным Аскаром Аскаровым, также выходил на поединок с Шапошниковым после поражения. Предыдущую схватку он провёл в феврале 2020 года на шоу АСА 104, проиграв удушающим приёмом Мураду Зейнулабидову.
Так что после неудач, обоим спортсменам было что доказывать, как болельщикам, так и недоброжелателям. Схватка началась без привычной разведки. Албасханов сразу же пошёл вперёд и донёс до цели жёсткий левый боковой. Это должно было разбудить Шапошникова и заставить включиться в работу. Но уралец, судя по всему, не собирался этого делать. Расул наступал, чередуя удары руками и
Это, естественно, не могло остановить агрессию Албасханова. На второй минуте схватки он снова яростно пошёл вперёд. Классическая двойка правый
К чести Албасханова, он не принялся праздновать успех, а сразу попытался помочь сопернику. Кроме этого, он призывал болельщиков не радоваться его победе и следил за тем, как помогают недавнему сопернику. Вскоре Шапошников очнулся и сумел присесть, что немного разрядило напряжение.
Победа Расула была отмечена и Магомедом Исмаиловым, который назвал победу «очень шустрой», а самого Албасханова «очень крутым».
Глава Чечни Рамзан Кадыров также не оставил без внимания эффектный нокаут, поделившись своими впечатлениями в «Инстаграме».
«Расул Албасханов в первом же раунде молниеносно сразил своего соперника Алексея Шапошникова точным левым хуком, оформив громкую заявку на бонус за лучший нокаут вечера», — написал политик.
Микаил Гусейнов