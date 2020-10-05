Боец команды Нурмагомедова рассказал о проблемах при въезде на «Бойцовский остров»
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тагир Уланбеков рассказал о проблемах с въездом на «Бойцовский остров» в
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тагир Уланбеков рассказал о проблемах с въездом на «Бойцовский остров» в
«Мы приехали в
Уланбеков является членом команды чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он проводил подготовку в Дубае. Уланбеков дебютирует в организации 10 октября поединком против бразильца Бруно Сильвы.