Боец команды Нурмагомедова рассказал о проблемах при въезде на «Бойцовский остров»

«Мы приехали в Абу-Даби и на посту нас развернули без объяснения причин, — сказал Уланбеков. — Мы поехали через другую дорогу, там сказали то же самое. Я сказал водителю, чтобы узнал причину, оказалось, что у него не было теста на коронавирус. Потом разобрались с этим, нас пустили, но мы потеряли три-четыре часа».