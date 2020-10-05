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19:09 (мск), источник: ТАСС

Боец команды Нурмагомедова рассказал о проблемах при въезде на «Бойцовский остров»

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тагир Уланбеков рассказал о проблемах с въездом на «Бойцовский остров» в Абу-Даби. Об этом он рассказал ТАСС.

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«Мы приехали в Абу-Даби и на посту нас развернули без объяснения причин, — сказал Уланбеков. — Мы поехали через другую дорогу, там сказали то же самое. Я сказал водителю, чтобы узнал причину, оказалось, что у него не было теста на коронавирус. Потом разобрались с этим, нас пустили, но мы потеряли три-четыре часа».

Уланбеков является членом команды чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он проводил подготовку в Дубае. Уланбеков дебютирует в организации 10 октября поединком против бразильца Бруно Сильвы.

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