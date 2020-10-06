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18:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В UFC нашелся желающий подраться с непобежденным чеченцем Чимаевым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Алекс ди Оливейра выразил желания подраться с шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает MMA Junkie.

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Источник: Reuters

Оливейра, выступающий в полусреднем дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что согласен на «поединок, которого никто не хочет».

«Чимаев, я готов драться уже сейчас. Вижу, ты выбираешь себе соперников. Вот он я», — заявил он в адрес непобежденного чеченца.

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29 сентября менеджер Чимаева Али Абдель-Азиз заявил, что ему сложно подобрать соперника для своего клиента. По его словам, спортсмены отказываются даже брать трубку.

19 сентября Чимаев нокаутировал американца Джеральда Миршерта за 17 секунд. Шведский спортсмен одержал третью победу за 66 дней, тем самым установив рекорд UFC.

Чимаева сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Последний так же высокого мнения о возможностях шведа в октагоне. По словам чемпиона UFC, после очередной победы Чимаева организация должна предоставить чеченцу титульный бой.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках.

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