«Готов был сесть в тюрьму»: Нурмагомедов вспомнил победу над Макгрегором

Спортсмены встретились в октагоне в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил болевым приемом и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.
«Только бизнес для них, но не для меня… Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писала историю в центре Вегаса кровью соперников», — подписал Нурмагомедов пост.
В Instagram-stories россиянин продолжил тему и заявил, что команде Макгрегора нужно запомнить дату поражения как «День разгрома».
«Тем вечером я готов был сесть в тюрьму, но только ни в коем случае не проиграть», — добавил Нурмагомедов под фотографией потасовки между его командой и представителями Макгрегора.