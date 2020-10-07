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12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Готов был сесть в тюрьму»: Нурмагомедов вспомнил победу над Макгрегором

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал кадры своего поединка против ирландца Конора Макгрегора в годовщину этого противостояния.

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12
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Спортсмены встретились в октагоне в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил болевым приемом и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

«Только бизнес для них, но не для меня… Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писала историю в центре Вегаса кровью соперников», — подписал Нурмагомедов пост.

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В Instagram-stories россиянин продолжил тему и заявил, что команде Макгрегора нужно запомнить дату поражения как «День разгрома».

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«Тем вечером я готов был сесть в тюрьму, но только ни в коем случае не проиграть», — добавил Нурмагомедов под фотографией потасовки между его командой и представителями Макгрегора.

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