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09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Нежелание бойцов UFC драться с чеченцем Чимаевым объяснили

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Кьеза объяснил, почему статусные спортсмены Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят драться с шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает MMA Junkie.

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Источник: Reuters

32-летний Кьеза убежден, что риски от поражения Чимаеву перевешивают выгоду от победы над ним. «Другое дело, если он победит известного бойца, ветерана, скажем, Стивена Томпсона. Тогда бой с этим парнем становится привлекательным», — отметил американец.

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Кьеза подчеркнул, что не считает, что бойцы UFC опасаются Чимаева. «Среди нас вообще нет тех, кто кого-то боится», — отметил он.

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29 сентября менеджер шведского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что ему сложно подобрать соперника для своего клиента. По его словам, бойцы UFC отказываются даже брать трубку.

19 сентября Чимаев нокаутировал американца Джеральда Миршерта за 17 секунд. Шведский спортсмен одержал третью победу за 66 дней, тем самым установив рекорд UFC.

Чимаева сравнивают с российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым. Последний также высокого мнения о возможностях шведа в октагоне. По словам россиянина, после очередной победы Чимаева организация должна предоставить чеченцу титульный бой.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках.

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