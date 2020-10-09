Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Иртыш
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-2
Чайка
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Япония
Камерун
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Велес
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Волгарь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нижний Новгород
Балтика
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Р
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
03
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Куньлунь
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Сенегал
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Алжир
Все события
Фоторепортажи
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
14:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Боец MMA Дацик выйдет из колонии по УДО

Ходатайство российского бойца MMA Вячеслава Дацика об условно-досрочном освобождении было удовлетворено, сообщается на сайте Тосненского суда Ленинградской области.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Постановление об удовлетворении ходатайства Дацика было вынесено 2 октября и вступит в силу 13 октября, если не будет обжаловано.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорён к году тюрьмы.

Ранее жена Дацика сообщила, что Вячеслав проведёт бой с Александром Емельяненко.

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Есть почва для размышлений. Россия при зрителях проиграла Швеции
Друг Макгрегора предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым
Стало известно, сколько потратили клубы РФ на летние трансферы
Дело двукратного чемпиона ОИ по лыжам передано в прокуратуру
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Роман Ротенберг исполнит обязанности главного тренера СКА
Россия — Украина: самый печально известный матч в истории (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь