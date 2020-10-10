Петр Ян назвал лучших российских бойцов ММА

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— Кого бы вы включили в топ-5, не считая себя?

— Федор, Хабиб. Магомед Исмаилов тоже нормально исполняет — делает шум, гам. Забит, Александр Волков… Вадим Немков достойный, крепкий боец… У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить.