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14:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Петр Ян назвал лучших российских бойцов ММА

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» назвал лучших российских бойцов ММА вне зависимости от весовой категории на данный момент.

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— Кого бы вы включили в топ-5, не считая себя?

— Федор, Хабиб. Магомед Исмаилов тоже нормально исполняет — делает шум, гам. Забит, Александр Волков… Вадим Немков достойный, крепкий боец… У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить.


«Это был самый сложный бой в моей карьере» — Петр Ян о поединке за пояс чемпиона UFC *ПАРТНЕРСКИЙ КОНТЕНТ*
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На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА. (Илья Андреев).

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