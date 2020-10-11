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11:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чокнутый удар»: боец UFC оформил эпичный нокаут

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (MMA) Хоакин Бакли в эффектном стиле одержал победу над соотечественником Импой Касанганаем в рамках турнира UFC на «Бойцовском острове».

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Поединок спортсменов в среднем весе прошел в рамках предварительного карда. В одном из эпизодов второго раунда Касанганай прихватил ногу соперника, когда тот попытался нанести удар в голову. Однако Бакли не растерялся и оттолкнулся свободной ногой, с разворота поразив оппонента. Касанганай отправился в глубокий нокаут.

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Исход поединка вызвал широкий резонанс в соцсетях. Многие пользователи, в том числе комментатор UFC Джо Роган, предположили, что этот нокаут стал величайшим в истории промоушена. «Чокнутый удар», — лаконично резюмировал боец Дерек Брансон.

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Для Касанганая это поражение стало первым в карьере при восьми победах. Бакли выиграл в 11-й раз при трех поражениях и получил бонус в 50 тысяч долларов за «Выступление вечера».

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