«Чокнутый удар»: боец UFC оформил эпичный нокаут

Поединок спортсменов в среднем весе прошел в рамках предварительного карда. В одном из эпизодов второго раунда Касанганай прихватил ногу соперника, когда тот попытался нанести удар в голову. Однако Бакли не растерялся и оттолкнулся свободной ногой, с разворота поразив оппонента. Касанганай отправился в глубокий нокаут.

Исход поединка вызвал широкий резонанс в соцсетях. Многие пользователи, в том числе комментатор UFC Джо Роган, предположили, что этот нокаут стал величайшим в истории промоушена. «Чокнутый удар», — лаконично резюмировал боец Дерек Брансон.

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