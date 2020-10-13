Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
14:30
Краснодар-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Акрон
Футбол. Сборные
16:30
Иран
Таджикистан
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Нефтехимик
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Кипр
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Мальта
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Алания
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Нижний Новгород
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Чертаново
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
ДР Конго
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Тунис
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Андорра
Футбол. Сборные
22:00
Сенегал
Мавритания
Футбол. Сборные
22:00
Мексика
Алжир
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший соперник Нурмагомедова назвал его главную силу

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Эдсон Барбоза поделился мнением о россиянине Хабибе Нурмагомедове. Слова спортсмена передает MMA Junkie.

Наверх
Источник: Reuters

34-летний бразилец отметил, что российский боец обладает огромной силой характера.

Все знают, что он собирается делать. Все понимают его план на игру, но Хабиб просто выходит и выполняет его.
Эдсон Барбоза
боец MMA

Бразилец признался, что ждет противостояния Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 24 октября. Барбоза считает, что зрителей ждет настоящая война в октагоне.

Гейджи и Нурмагомедов поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин выступит в качестве действующего обладателя пояса. Гейджи — временный чемпион.

Барбоза уступил Нурмагомедову на турнире UFC 219 в 2017 году. Он также встречался и с Гейджи. Поединок завершился победой последнего нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. Россиянин удерживает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Фанаты «Ливерпуля» просят купить экс-вратаря «Спартака»
Погромы в США: фанаты отметили победу «Лейкерс» в НБА
Куда пропал Александр Емельяненко? Спросили у тренера и подруги
Звездный канадец получит в «Вегасе» больше 60 миллионов долларов
Назван самый переоцененный футболист в истории
Почти 70 человек арестованы после победы «Лейкерс» в финале НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь